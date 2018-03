Le DG, M. Yazid Benmouhoub : Une annulation Bénéfique pour le marché

La décision des pouvoirs publics d’abandonner le projet d’introduire en bourse des entreprises publiques est «bénéfique» pour le marché et donnera plus de chance aux PME pour s’y introduire, sur fond de rétrécissement des liquidités bancaires, a indiqué jeudi à Alger le directeur général de la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) Yazid Benmouhoub. «Les entreprises publiques ne sont plus sur la liste des sociétés à introduire en Bourse. C’est le choix des pouvoirs publics et c’est un choix bénéfique pour le marché», a-t-il estimé. «Une éventuelle introduction en bourse des entreprises publiques aurait un effet d’éviction sur les PME car des sociétés comme le CPA ou Mobilis, si elles ouvrent 20% de leur capital, vont certainement attirer les investisseurs au détriment des PME qui n’ont pas les mêmes capacités d’attrait «, a-t-il argumenté. Ce choix des pouvoirs publics d’abandonner l’introduction en bourse des entreprises publiques, annoncé à la fin 2017 par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, rappelle M. Benmouhoub, est aussi dicté «par la conjoncture financière que traverse le pays, à savoir un manque drastique des liquidités bancaires», une situation où le marché financier devrait jouer un rôle alternatif, selon le même responsable. Chiffres à l’appui, il a rappelé que les liquidités bancaires sont passées de 2,73 milliards (mds) de DA en 2014 à 1,83 mds de DA en 2015, à 821 millions de DA en 2016 pour chuter à 512 millions de DA en septembre 2017. APS