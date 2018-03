Dans la lucarne : Kerbadj fait durer le suspense

Les amateurs de football sont quelque peu désarçonnés par ce qui se passe au sein de notre football, du moins sur le plan de ses organes de gestion. Comme on le sait, l’Algérie, dès la saison 2010, avait adopté le professionnalisme comme système de compétition. Depuis cette saison, on peut dire que beaucoup de choses avaient changé et la FAF a pu bien se libérer pour s’occuper quasi exclusivement de l’équipe nationale et du développement du football en léguant un peu de son pouvoir à la Ligue du football professionnel. C’est Kerbadj qui avait été élu comme premier président de la LFP. Celui-ci, avant d’être élu à la tête de cette structure, était le président du CRB. Il avait conduit de main de maître les affaires et la gestion de nos compétitions du football professionnel avec les Ligues, hormis quelques «couacs», comme le fait d’avoir obligé le CSC de jouer en même temps un match du championnat national et un autre de la coupe de la CAF, au Niger. Le staff avait présenté deux équipes différentes renforcées par les joueurs de la catégorie des «espoirs». Ce fut une expérience très amère pour les Constantinois qui n’ont pas compris la politique du deux poids, deux mesures. Car, d’autres équipes avaient la possibilité de pouvoir allègrement reporter leurs matches comme elles l’entendaient. Ce qui n’était pas bien vu par les autres acteurs du football national qui n’aimaient pas qu’on agisse différemment avec des clubs issus du même pays et du même championnat national. Tout le monde aimait qu’on soit impartial et surtout équitable avec tous les clubs et ne pas faire de favoritisme, pour une raison ou une autre. C’est vrai que, parfois, le championnat dure dans le temps, mais globalement, Kerbadj et son conseil d’administration se sont bien tirés d’affaires sans le moindre pépin. Dans notre football, il y aura toujours quelqu’un pour jaser, sinon tout s’était déroulé dans de très bonnes conditions. Il faut dire que dernièrement, et malgré le bras de fer apparent entre la FAF de Zetchi et Kerbadj, on peut dire que les choses allaient malgré tout bien. Tout s’est chamboulé lorsque, au mois de janvier, l’ex-président de la LFP avait qualifié des joueurs de l’ESS pour se mesurer presque le jour même contre le MCA, un match jugé capital pour les gars des Hauts plateaux. Certes, le MC Alger avait gagné, mais la réunion du BF, sous Zetchi, avait tout simplement décidé de retirer la délégation de gestion des compétitions professionnelles à Kerbadj. Ils se sont basés sur l’article de la loi du 04 juillet 2018. Kerbadj et son conseil d’administration avaient accepté cette mesure avant de contre-attaquer et saisir le TAS algérien. Après étude du recours de Kerbadj et aussi de son équipe, le TAS avait rendu le résultat de son étude du dossier à une chaîne TV. Ce qui avait intrigué Kerbadj. Le TAS a tout simplement désavoué Kerbadj tout en donnant raison à la FAF, qui, à travers le communiqué, avait respecté la réglementation en vigueur. Là aussi, Kerbadj avait accusé le coup avant de réagir quelques jours après, pour ne pas dire quelques heures. On apprend, çà et là, que lui et son équipe veulent saisir le TAS de Lausanne. C'est-à-dire qu’ils ont l’intention d’internationaliser cette affaire «litigieuse». C’est vrai qu’il y a certaines réticences de la part de Kerbadj, mais certains parmi son équipe sont décidés à aller jusqu’au bout pour recouvrer leurs droits comme ils disent. On avait tous pensé, un peu niaisement, que ce cas entre la LFP et la FAF avait connu son épilogue. Voilà qu’il reprend de plus belle, à n’en pas finir. A quand le retour de la sérénité dans les structures qui gèrent notre football ?

Hamid Gharbi