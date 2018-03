Ligue 1 (23e journée), MCo-USB et JSS-O. Médéa : les visiteurs en danger ?

La 23e journée de la Ligue 1 se poursuivra avec les deux derniers matches en attendant la programmation du match JSK-MCA, reporté à une date ultérieure. Les Oranais battus sévèrement par le MCA, au stade du 5-Juillet, vont tout faire pour se reprendre et revenir à quatre points du CSC. Ils en ont les moyens eux qui seront opposés, dans leur fief de Zabana, aux Biskris qui sont dans une mauvaise passe.

Il est évident que les visiteurs ne vont pas se laisser faire. On s’attend à une sortie très périlleuse pour les gars de l’Est algérien. Au stade du 20-Août de Bechar, la JS Saoura partira avec les faveurs des pronostics, mais les Médéens de Slimani ne vont pas l’entendre de cette oreille. On assistera à une empoignade assez serrée, mais les Bécharois seront bien lotis. Ils se sont bien repris depuis que l’équipe est dirigée par Neghiz, l’ex-entraîneur du NAHD qui a fait un intermède en Arabie Saoudite avant de revenir au pays .

H. G.

Programme :

Samedi 17 mars

A Oran (Zabana) (16h) MCO-US Biskra

A Béchar (17h) JSS-O Médéa