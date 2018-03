Mbolhi : « un espoir de rejouer pour l’Algérie »

D’habitude muet devant les médias en toute circonstance, Rais Mbolhi a le bagou plus facile depuis son arrivée à Al Itifaq (Arabie Saoudite). Souvent sollicité par les médias saoudiens, l’international algérien se prête très souvent au jeu des questions- réponses des journalistes. C’est donc en toute franchise et sans aucune amertume que le portier de 31 ans s’est prononcé sur le choix de Rabah Madjer de ne pas le convoquer pour les deux prochaines sorties de l’équipe nationale face respectivement à la Tanzanie et l’Iran.

Ecarté depuis l’arrivée de Rabah Madjer aux commandes de l’EN, Rais Mbolhi fait de mauvaise fortune bon cœur. « Aucun des membres du staff technique de l’EN ne m’a contacté. La seule chose que je veux c’est la victoire de mon pays, avec ou sans moi, c’est ça le football », a-t-il tout simplement dit. Loin de tout commentaire polémique, Rais Moblhi n’a laissé transparaître aucun sentiment de colère et d’incompréhension envers le choix du sélectionneur national de ne plus le convoquer.

Pourtant, à 31 ans et du haut de ses 55 capes, Rais Mbolhi ne renonce pas à la sélection d’Algérie, bien que, présentement, il doit donner la priorité à sa carrière en club après plusieurs saisons blanches qui ont fini par lui coûter sa place en sélection. « J’aurais toujours un espoir de jouer pour l’Algérie jusqu’à la fin de ma vie et tant que je joue au football», a-t-il annoncé sans ambages, balayant ainsi au passage la perspective d’une retraite internationale anticipée.

Alors que Sofiane Feghouli, lui aussi absent pour la deuxième fois consécutive, a choisi pour l’instant de ne pas s’exprimer sur la question, Rais Mbolhi, lui, a dépassionné les débats qu’a naturellement suscités la liste des 24 joueurs retenus par Rabah Madjer pour le stage de ce mois de mars.

Arrivé à Al Itifaq cet hiver, au sortir d’une année quasiment blanche –une seule titularisation— au Stade Rennais, pour six mois seulement, Rais Mbolhi a finalement prolongé son bail jusqu’en 2021. Il semblerait que le club et son nouveau sociétaire sont heureux de cette collaboration et se sont entendus pour la prolonger dans la durée.

Rais Mbolhi semble en tous les cas s’y plaire. Titulaire et capitaine au bout de quelques matches à peine, le gardien algérien est relancé.

Amar B.