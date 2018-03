Equipe nationale : Madjer veut briller face à la Tanzanie et l’Iran

Les Verts entreront ce 19 mars en stage à Sidi Moussa. Madjer a convoqué 24 joueurs, dont 11 issus du championnat national. Cette liste a été diversement appréciée par les observateurs.

Certains l’ont trouvée assez équilibrée, d’autres, par contre, ont estimé qu’elle renferme plusieurs joueurs qui ont dépassé la trentaine. C'est-à-dire qu’on ne peut préparer l’avenir avec des trentenaires. Ceci dit, le nombre de joueurs du cru est assez important. Ce qui n’était pas le cas par le passé. Toujours est-il, on a estimé que certains joueurs rappelés en équipe nationale ne remplissent pas les conditions à cause de leur méforme physique actuelle. C’est le cas de Belkalem, qui n’a pas joué depuis longtemps. Il y a aussi Chaouchi, Benmoussa mais aussi Slimani, Newcastle, qui est blessé. Il y a aussi le fait de n’avoir pas convoqué des joueurs comme Mbolhi, Feghouli et même Boudebouz. Ce sont des joueurs qui peuvent donner encore un «plus» en équipe nationale. Toujours est-il, ce sont ses choix et il faudra les respecter. Car, faut-il le répéter, c’est lui qui va conduire l’EN face à la Tanzanie et surtout à l’Iran, un mondialiste. C'est-à-dire qu’il ne peut agir contre lui-même et aussi les intérêts de notre équipe nationale. Ce qu’il faudra retenir de cette exhibition de l’EN, au stade du 5-Juillet, ce jeudi 22 mars à partir de 18h. C'est-à-dire que les supporters algériens qui vont faire le déplacement auront une idée sur la prestation de l’EN face à cette équipe tanzanienne que certains trouvent comme faible. Au fond, ce n’est pas vrai, du fait que le football africain a énormément progressé sur tous les plans. Et tout se jouera sur le terrain, et non sur les « plateaux TV ». Là, on peut dire ce que l’on veut. Il faudra aussi admettre que le deuxième match contre l’Iran, en Autriche, ne sera pas de tout repos du fait qu’il aura lieu face à une équipe iranienne qui prépare le mondial russe. Par conséquent, elle présentera son équipe type afin de faire une revue générale et connaître la valeur de chaque joueur, même les remplaçants. Ce sera un véritable test pour les Verts. Notons que l’EN dans le Ranking FIFA est classée à la 60e place. On espère qu’après le déroulement de ces deux matches amicaux, elle va améliorer son classement qui sera publié le 12 avril prochain. Notons que les Verts vont organiser un match amical contre l’Arabie Saoudite vers la fin du mois de mai prochain. Il aura lieu avec les joueurs du cru du fait que nous ne serons pas dans les dates FIFA. Toujours est-il, ce sera un autre match amical dans les jambes des Verts avant le Portugal le 07 juin prochain.

H. G.