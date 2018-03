Ghouta orientale : 20.000 civils ont fui la partie rebelle

Environ 20.000 civils ont fui jeudi la partie rebelle de la Ghouta orientale près de Damas, où les forces syriennes ont lancé, il y a près d'un mois, un assaut pour reprendre ce dernier bastion rebelle, ont rapporté des médias citant des sources. Dans la Ghouta orientale, les forces gouvernementales, appuyées par l'aviation russe, ont lancé le 18 février une offensive aérienne avec l'objectif de reprendre l'enclave rebelle d'où des obus sont tirés sur Damas. Le gouvernement syrien en contrôle désormais plus de 70%. Près de 20.000 civils ont été évacués de Hammouriyé et de localités environnantes, l'exode le plus massif depuis le début de l'offensive de l'enclave rebelle où se trouvent quelque 400.000 civils assiégés depuis 2013. L'ONU a néanmoins affirmé que le nombre des départs n'était «pas connu, pas plus que les destinations». Selon un responsable syrien, des centres d'accueil provisoires ont été aménagés dans des localités proches de la capitale, dont celle d'Adra, sous contrôle du gouvernement. Pour le troisième jour consécutif, près de 250 personnes, dont 40 malades, ont par ailleurs été évacuées de la ville rebelle de Douma. Et un nouveau convoi d'aide alimentaire est entré dans cette ville, accompagné du président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer. Ce convoi conjoint du CICR, du Croissant Rouge Arabe Syrien et de l'ONU apportait des vivres pour quelque 26.000 personnes. «Ce n'est qu'une petite partie de ce dont ces familles ont besoin», a déclaré le CICR. Déclenchée le 15 mars 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 350.000 morts et jeté à la rue des millions de personnes.