Crise syrienne : sommet tripartite le 4 avril

Les chefs de la diplomatie de Russie, de l'Iran et de la Turquie se sont réunis hier à Astana, au Kazakhstan, pour parler des résultats du règlement du conflit sur le sol syrien. Selon l’agence Sputnik les ministres devaient discuter, entre autre, « du fonctionnement des zones de désescalade, ainsi que des questions politiques et humanitaires ».

Au menu figurait également l’éventualité «d'élaborer des recommandations destinées aux autorités syriennes et à l'opposition pour apaiser le conflit dans la région». Cette réunion qui intervient alors que le conflit est entré depuis le 15 mars dans sa huitième année, risque toutefois de faire chou blanc, tant le règlement du conflit syrien est complexe du fait de la multiplication des acteurs y intervenant. «Ceux qui, en dépit de toutes les normes du droit international, en violant de manière flagrante la résolution 2254, ont mis le cap vers la division de la Syrie et vers le renversement du régime, visant ainsi à faire en sorte qu'au lieu d'un pays important du Proche-Orient apparaissent de petites principautés contrôlées par des joueurs extérieurs, n'approuvent certainement pas ce que nous faisons à Astana», a déclaré le chef de la diplomatie russe. Pourtant, estime Sergei Lavrov, «tous les progrès atteints à Astana complètent le processus d'Astana et donnent des impulsions positives au règlement du conflit syrien». Faut-il dès lors comprendre que la poursuite du conflit est voulue ? Oui, pense Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie. « Les Occidentaux prolongent le conflit pour montrer aux Russes qu’ils n’ont pas abandonné le terrain. (..) Toutes les personnes rationnelles connaissent l’issue du conflit», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à France 24. Pourtant, poursuivra Balanche, «en (conflit) le prolongeant pour des raisons géopolitiques, on ne fait que plus de victimes et on crée des bombes à retardement. Car il y a une génération entière d’enfants qui n’ont pas été à l’école depuis sept ans, qui sont fragiles, qui pourraient être récupérés un jour par des groupes terroristes. Ça va finir par nous retomber dessus». L’Occident a-t-il gaffé en Syrie ? Oui pense Balanche et qui de son avis les capitales occidentales ayant misé sur l’opposition pour un renversement rapide du régime refusent sept ans après de reconnaitre leur défaite en Syrie, préférant parler «d’enlisement». «En Occident, on veut employer ce terme pour faire croire qu’il n’y a pas de solution et que la situation est bloquée. Les Occidentaux ne veulent pas s’avouer qu’ils ont perdu la guerre», estime-t-il. Et il n’est pas le seul à le penser. D’autres analystes partagent son point de vue. «Ce qui a probablement trompé la diplomatie occidentale, c’est l’enthousiasme que suscitaient les Printemps arabes en 2011. Il a probablement conduit les diplomaties occidentales à sous-estimer le dossier syrien. Débarrasser la Libye de Kadhafi, c’était facile, mais s’attaquer à Bachar al-Assad et à l’équilibre fragile de la région syro-libanaise était un dossier beaucoup plus lourd qui a conduit les diplomaties occidentales à se dédire et à une prise de conscience tardive», a ainsi affirmé Matthieu Mabin, grand reporter à France 24, qui est allé quatre fois en Syrie. Ce qui conduit Fabrice Balanche à affirmer que Bachar El Assad a gagné la guerre qu’il mène contre la rébellion et ce, «même si la victoire ne paraît pas éclatante et qu’une grande partie du territoire lui échappe encore». Le prix à payer aura été de 350 000 morts, 7 millions de réfugiés, 6,3 millions de déplacés internes (sur une population estimée à 23 millions) et un pays en ruine. Sur un autre registre, ce conflit a permis de redessiner l’échiquier international. «La guerre en Syrie a été une occasion en or pour Poutine de faire revenir la Russie dans la région mais aussi sur la scène internationale. Poutine est devenu incontournable sur la Syrie et sur d’autres dossiers», estime-t-on aujourd’hui. Reste que la seule certitude à retenir —vérifiable sur le terrain— est que le grand perdant de ce conflit déclenché le 15 mars 2011 est le peuple syrien. Un peuple dont la survie dépend finalement des intérêts géopolitiques des puissants.

Nadia. K.

----------------///////////////////

Discussions à Astana entre Russie, Iran et Turquie

Les ministres des Affaires étrangères de Russie, d'Iran et de Turquie se sont entretenus hier de la situation en Syrie à Astana, la capitale du Kazakhstan, a-t-on appris de sources officielles. «La situation sur le terrain sera examinée» au cours de ces nouvelles discussions, ainsi que «les succès et les difficultés dans le processus de désescalade», a annoncé dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a confirmé que les entretiens des ministres russe Sergueï Lavrov, iranien Mohammad Javad Zarif et turc Mevlut Cavusoglu avaient commencé comme prévu à 05H00 GMT. La crise humanitaire dans la Ghouta orientale, zone proche de Damas que les forces syriennes soutenues militairement par la Russie s'efforcent depuis un mois de reprendre aux groupes rebelles, devrait être discutée. Le processus d'Astana réunit la Russie et l'Iran, alliés du pouvoir syrien, et la Turquie, soutien des rebelles. Ces pays ont organisé pour la première fois en janvier 2017, sans implication de Washington, des discussions réunissant, dans la capitale kazakhe, des représentants de Damas et une délégation rebelle. De nombreuses réunions ont eu lieu depuis. La plupart impliquant des délégations du gouvernement syrien et de l'opposition. Le processus d'Astana a notamment abouti à un accord sur la création en Syrie de quatre «zones de désescalade» qui ont parfois permis une diminution des violences. La précédente rencontre entre les trois parrains s'était tenue les 21 et 22 décembre dans la capitale kazakhe, sans véritables avancées vers une solution du conflit syrien. La rencontre ministérielle tripartite d’hier s’est déroulée sans observateurs et sans parties syriennes. Elle doit entre autres servir à préparer un sommet auquel participeront les présidents des trois pays le 4 avril à Istanbul. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui était invité aux discussions, n'a pu se rendre à Astana pour cause de maladie, a annoncé son bureau jeudi, indiquant qu'il serait remplacé par son adjoint Ramzi Ezzedine Ramzi.