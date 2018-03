Les mairies de la Oliva et de Saint-Denis : fidélité sans faille

Le maire de «La Oliva», Isai Blanco a réaffirmé l’engagement de la ville avec la cause sahraouie tant sur le plan institutionnel qu’à travers des projets de coopération et de solidarité à l’instar de plusieurs autres municipalités et régions espagnoles qui s’activent à acheminer la caravane humanitaire 2018 et aussi à travers des déclarations institutionnelles de soutien.

Dans une récente rencontre avec le délégué sahraoui dans l’archipel, Hamdi Mansor, et le président de l’association des Canaries amie avec le peuple sahraoui, Alberto Negrin, le maire Isai Blanco a souligné que le Conseil municipal qu’il préside «maintient son soutien au droit d’autodétermination du peuple sahraoui comme il a fait historiquement en faveur de cette lutte qui dure depuis plus de quarante deux ans». La collaboration de ce conseil, a indiqué M. Blanco se situe à deux niveaux.

«D’un coté, des projets de coopération et d’aide humanitaire et dans ce cadre, a-t-il dit nous avons programmé deux voyages aux camps de réfugiés sahraouis dans les prochains mois pour s’enquérir sur le terrain des besoins de la population exilée et de l’autre côté nous allons proposer une motion de soutien à la cause sahraouie lors de la prochaine session plénière».

Par ailleurs, la mairie de Saint-Denis, située dans la banlieue parisienne (France), a appelé le gouvernement français à amener le Maroc au respect des droits fondamentaux des détenus politiques sahraouis croupissant dans les geôles marocaines, conformément au droit international, réitérant son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la défense des droits de l'homme dans ce territoire. La mairie a appelé mercredi le gouvernement français à amener le Maroc au respect des droits fondamentaux des détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines, conformément au droit international.