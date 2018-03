Soutien aux réfugiés : L'Italie octroie 1 million d'euros

Le ministère des Affaires étrangères italien a approuvé l'octroi de deux contributions volontaires d'un montant total d'1 million d'euros au profit du programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) et du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), qui serviront à soutenir les activités d'urgence dans les secteurs de la nutrition, de la santé et de l'éducation destinées aux réfugiés sahraouis, a indiqué l'ambassade d'Italie à Alger, dans un communiqué rendu public jeudi.

