Grève de la faim de prisonniers politiques : Mettre fin à la vindicte du système marocain

Plusieurs prisonniers politiques sahraouis sont en grève de la faim dans prisons marocaines pour dénoncer leurs conditions d'incarcération et revendiquer et défendre le droit à l'autodétermination, a-t-on appris jeudi de source proche des Sahraouis à Paris. Le militant sahraoui Naâma Asfari a entamé une grève de la faim illimitée, rappelle-t-on, le 27 février dernier en déclarant solennellement "mieux vaut mourir pour la dignité que de vivre sans elle". Il a été rejoint, le 9 mars, par huit autres prisonniers du groupe de Gdeim Izik, malgré leur dispersion par les autorités d'occupation marocaines dans plusieurs prisons et leur mise à l'isolement. Les Sahraouis, grévistes de la faim, veulent faire entendre leur appel, selon la même source, au droit à l'autodétermination de leur peuple qui en est privé depuis plus de 40 ans et réclamer l’application du droit international humanitaire qui exige de la puissance occupante, le Maroc, de les transférer dans une prison du territoire du Sahara occidental. L'association française des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD) a estimé, dans un communiqué, que cette grève de la faim a été décidée alors que "tous sont déjà à l’isolement, sont l’objet de menaces, sont privés des visites de leurs proches", en s'interrogeant: "Sont-ils à ce point menaçants pour le Makhzen qu’un simple emprisonnement n’est pas suffisant ?". Sont-ils à ce point menaçants que leurs deux avocates françaises viennent d’être elles aussi interdites d’entrée au Maroc pour les rencontrer et les assister ?". A cet effet, l'AARASD a appelé les associations des droits de l’homme, les institutions internationales comme le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, les autorités françaises à "soutenir ces prisonniers dans leur action de grève de la faim en s’adressant aux autorités marocaines pour que cessent ces traitements inhumains et qu’ils puissent recevoir leurs familles", relevant que la Makhzen, "en recul en Afrique et en Europe, s’en prend aux prisonniers sahraouis". Pour cette association, qui milite pour la cause sahraouie, les efforts actuels engagés par le Secrétaire général de l’ONU pour favoriser la reprise de négociations entre le Maroc et le Front Polisario, "doivent en urgence comprendre un volet droits de l’homme qui permette à tous ces prisonniers politiques de bénéficier de procès équitables et (...) d’être libérés".



Mogherini interpellée



Le respect des droits de l'Homme au Sahara occidental occupé, notamment le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, préoccupe l'eurodéputé britannique Syed Kamall qui a exhorté jeudi la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini à apporter un éclairage sur ces aspects. Dans une question écrite adressée à la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, le député européen a invité Mogherini à expliquer comment l'UE surveille-t-elle le respect des droits de l'Homme au Sahara occidental dans la mesure où la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental (Minurso) est dépourvue d'un tel mandat. Dans le cas contraire, cet eurodéputé, co-président du groupe "Conservateurs et réformistes européens (CRE)", troisième force politique au Parlement européen, a appelé la chef de la diplomatie européenne a indiqué les institutions, marocaines ou autres, sur lesquelles s'appuie-t-elle pour surveiller le respect des droits de l'Homme au Sahara occidental occupé.

Citant des rapports de l'ONU et d'ONG de défense des droits de l'Homme, l'eurodéputé britannique a affirmé que ces organisations "donnent une image négative" de la situation des droits de l'Homme dans les territoires occupés par le Maroc, "notamment en ce qui concerne l'autodétermination". Rappelant que des négociations sont, actuellement, en cours entre l'UE et le Maroc pour la conclusion d'un accord additionnel à leur accord d'association afin de poursuivre les échanges commerciaux avec le Sahara occidental, le député européen a souligné que la Cour européenne de justice (CJUE) a conclu que ce territoire est "séparé" et distinct" du Maroc. Le 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un jugement établissant clairement que les accords d’association et de libéralisation UE-Maroc ne s’appliquaient pas au territoire du Sahara occidental.