Représentation théâtrale à Alger : Mouhakama ou les préoccupations des personnes aux besoins spécifiques

La générale de la pièce théâtrale Mouhakama (procès) a été présentée mercredi dernier au Théâtre national algérien (TNA), Mahieddine-Bachtarzi, dédiée aux personnes handicapées en leur journée internationale, avec la participation de comédiens de cette catégorie. La pièce a eu recours à des comédiens de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, en vue de donner une vision critique et ironique du mépris témoigné à cette catégorie. Les comédiens ont incarné leur rôle avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme, posant des questions existentielles à la société et dévoilant les difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne, a indiqué le metteur en scène, Djamel Guermi. Ecrite par Rezzag Mohamed Nabil, la pièce tisse une trame dramatique simple, basée sur une relation amoureuse entre un jeune handicapé complexé et une jeune fille bien portante dont le père s'oppose à leur union, en dépit du fait que le jeune soit sérieux, brillant et aime, avec sincérité, sa fille. A cet effet, le metteur en scène a également eu recours à un interprète du langage des signes, pour permettre aux personnes malentendantes de suivre et comprendre l'histoire. La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati a assisté, à ce spectacle, rejoignant, à la fin, les comédiens sur scène pour les saluer. Mouhakama a été présentée, en coordination avec l'Union nationale des handicapés algériens (UNHA) et avec la contribution du Fonds national de la promotion et du développement des arts et des lettres. (APS)