Hydrocarbures : Approbation d’avenants à quatre contrats

Le Conseil des ministres a aussi examiné et adopté quatre décrets présidentiels portant approbation d’avenants à des contrats relatifs à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures, a indiqué un communiqué du Conseil. Deux de ces avenants amendent des contrats conclus respectivement en 1992 et 1998 par la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach avec des associés étrangers, et ce en vue de proroger de cinq années la durée d’exploitation du gisement d’Ourhoud (Ouargla) et de celui d’In Amenas (Illizi), a précisé la même source. Un troisième avenant met à jour le contrat liant Sonatrach et Gaz de France pour tenir compte du changement de dénomination du partenaire sur le champ de Touat (Adrar), devenu «GDF SUEZ», a ajouté le document. Le quatrième avenant adopté par le Conseil des ministres concerne un contrat de 2014, liant Sonatrach à Enel (Italie), au terme duquel ce partenaire étranger cède la totalité de ses parts sur le gisement de M’sari Akabli (Illizi) à l’entreprise Dragon Oil (Émirats arabes unies), la compagnie nationale conservant 51% des parts dans cette association.