Sécurité au Sahel et construction du Maghreb : L’UA souligne l’engagement de l’Algérie

Les questions de paix et de sécurité dans la région du Sahel, ainsi que la relance de la construction du Maghreb ont été relevées, lors des échanges entre les responsables algériens et le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat soulignant l’engagement constant et fort de l’Algérie en faveur des causes du continent. Lors de ses entretiens avec le Premier ministre Ahmed Ouyahia, le président de la Commission a souligné l’engagement constant et fort de l’Algérie en faveur des causes du continent, estimant que «le projet intégrateur de l’UA repose sur les Communautés économiques régionales, d’où l’importance que revêt la revitalisation de l’Union du Maghreb arabe (UMA) et la relance de sa construction», lit-on dans le communiqué de l’UA publié, à l’issue de la visite du travail de M. Faki en Algérie, du 10 au 12 mars. À cet effet, l’Algérie a réitéré son engagement en faveur du processus d’intégration maghrébine, et s’est dit disposée à contribuer à son aboutissement, a mis en exergue le texte. S’agissant des questions de paix et de sécurité, les échanges ont porté sur nombre de situations. Sur le Sahara occidental, le président de la Commission a sollicité les vues de l’Algérie, en tant que pays voisin, sur «les voies et moyens les meilleurs pour la mise en œuvre du mandat qui lui a été confié par la Conférence de l’Union». À cet égard, et de concert avec le président de l’Union, «il doit soumettre un rapport sur les modalités d’une contribution de l’Union africaine à la recherche d’une solution, dans le cadre des décisions et résolutions pertinentes de l’UA et du Conseil de sécurité des Nations unies», a indiqué le texte. Sur le Mali, le président de la Commission a remercié l’Algérie, pour son rôle déterminant en tant que chef de file de la Médiation et président du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. M. Faki a, dans ce contexte, souligné la nécessité de l’implication continue de l’Algérie et de l’UA, en appui au parachèvement de la mise en œuvre de l’Accord, appelant les parties maliennes à s’approprier pleinement l’Accord et à jouer le rôle primordial qui leur revient dans sa mise en œuvre.

Pour ce qui est de la Libye, l’UA comme l’Algérie ont exprimé leur profonde préoccupation, et souligné «l’impératif d’une coordination étroite des efforts, étant entendu que tout processus doit être pleinement approprié par les Libyens». En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le président de la Commission a exprimé l’appréciation de l’UA envers l’Algérie, pour «sa contribution remarquable au combat contre ce fléau», ajoutant que l’Afrique a beaucoup à apprendre de l’expérience algérienne. Dans le contexte spécifique des efforts conduits au Sahel, les discussions ont mis également en lumière la nécessité de la relance du Processus de Nouakchott sur le renforcement de la coopération sécuritaire dans la région sahélo-saharienne, et celle d’une coordination effective entre les différentes initiatives en cours dans la région. Au cours de son séjour, le président de la Commission s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, sur les différentes priorités continentales liées à la paix et à la sécurité, à l’intégration africaine, à la migration, à l’éducation et à la culture, ainsi qu’à la réforme institutionnelle de l’Union africaine, et ce dans le contexte d’ensemble de l’Agenda 2063. (APS)