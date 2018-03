Afripol : Renforcer la coopération policière

Toujours, à propos des défis sécuritaires, le directeur du bureau de coopération internationale à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le commissaire divisionnaire Benyamina Abbad, a affirmé, hier à Alger, que la formation et le renforcement de la coopération policière entre les pays africains, pour faire face aux défis sécuritaires actuels qui se posent au continent africain, s'inscrivent parmi les principaux objectifs et priorités du programme d'action du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol).

«Le principal objectif de cette session est de former les chefs de bureaux de liaison nationaux d'Afripol, pour leur permettre de s'acquitter de leurs missions, en matière de coopération policière africaine», a indiqué M. Benyamina, dans une déclaration à la presse, en marge de la 2e session de formation des chefs des bureaux de liaison nationaux d'Afripol, consacrés aux pays africains anglophones, ajoutant qu'«il s'agit là des principaux objectifs et priorités d'action d'Afripol pour faire face aux défis sécuritaires actuels qui se posent aux pays africains».

Le programme de cette session est scindé en deux axes : le premier juridique inhérent aux prérogatives et missions assignées aux bureaux de liaison d'Afripol, alors que le deuxième concerne le système de communication de ce mécanisme qui regroupe l'ensemble des appareils de la police africaine, en matière d'échange d'informations et de bases de données.

Cette session de formation vise, selon le même responsable, «à renforcer les capacités de la police aux niveaux technique, opérationnel et rédactionnel».

Dans une allocution prononcée au nom du DGSN, le général major Abdelghani Hamel, à l'ouverture des travaux de cette session, M. Benyamina a dit qu’«Afripol ne ménagera aucun effort en vue de soutenir les pays africains en matière de développement des appareils de police», soulignant qu'Afripol «a réussi à atteindre plusieurs objectifs».

Il a également salué «l'appui du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'action d'Afripol». Pour sa part, le directeur exécutif d'Afripol, Tarek Ahmed Cherif, a souligné que l'objectif de cette session «est de permettre aux chefs des bureaux de liaison de prendre connaissance de leurs missions, afin qu'ils puissent les accomplir pleinement», ajoutant que «l'activation de ces bureaux sert l'intérêt des sociétés africaines, à travers la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et tous les fléaux qui menacent l'Afrique». Cette session «réalisera des résultats concrets et importants pour l'application du plan d'action d'Afripol». (APS)