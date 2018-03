Réunion Walis - Préfets ce matin : Pour la bonne gouvernance

Coopération dans le domaine de la gouvernance, concertation sur les questions sécuritaires et de lutte antiterroriste, et enjeux migratoires sont les principaux points de la visite de deux jours qu’effectue depuis hier M. Gérard Collomb, ministre d’État français, ministre de l’Intérieur en Algérie.

Il est accompagné d’une importante délégation composée de préfets, pour aborder, avec les walis, le dossier de la gouvernance locale, lors d’une rencontre initiée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, dirigé par M. Nourredine Bedoui. L’évènement, co-présidé par les deux ministres, «constitue une opportunité d’enrichir et de consolider les échanges d’intérêt commun en matière de gouvernance locale», et de renforcer les échanges et la coopération décentralisée, a-t-on indiqué dans un communiqué rendu public mardi par le ministère de l’Intérieur.

Le document évoque «l’attractivité et le développement économique du territoire, la gestion des grands centre urbains et du ménagement des situations de crises et des risques majeurs», qui figurent parmi les thèmes majeurs de ce rendez-vous. Dans un communiqué publié hier par les services de l’ambassade de France en Algérie, il est indiqué que le ministre français sera reçu en audience par le Premier ministre M. Ahmed Ouyahia. Les questions de sécurité, celles notamment traitant de la lutte antiterroriste et de la gestion du flux migratoire, seront au programme des discussions entre les deux responsables, indique-t-on.

Ce sont des dossiers extrêmement sensibles placés au centre des préoccupations des pays des deux rives de la Méditerranée. Très efficace sur le plan régional et saluée à maintes fois sur la scène internationale, la contribution de l’Algérie pour juguler les menaces découlant de ces phénomènes constitue un domaine privilégié dans les relations algéro-françaises.

Pour ce qui est de la lutte contre l’immigration clandestine, l’Algérie a toujours plaidé en faveur d’une stratégie globale impliquant l’ensemble des pays concernés. Il s’agit en effet d’une sérieuse problématique ne pouvant être résolue que dans un cadre de coordination des efforts entre les pays de transit, de destination et ceux d’où sont originaires les migrants.

Le but étant de parvenir à des solutions de fond qui sont à même de stopper les vagues de migration, ce qui ne pourrait se faire sans le recours à l’élaboration de programmes de développement et de croissance. L’action de la France pour maîtriser les flux migratoires irréguliers et garantir le droit d’asile se décline au niveau national, européen et international, indique l’ambassade de France, dans un communiqué publié à l’occasion de la visite de M. Collomb.

Cette action ne peut toutefois être pensée indépendamment de celle conduite en coordination avec ses partenaires européens, ainsi qu’avec les États de départ et de transit des flux migratoires irréguliers, a-t-on ajouté.

Le ministre aura également à s’entretenir avec le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mohamed Aïssa, apprend-on également de l’ambassade.

Karim Aoudia