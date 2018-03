M. Benmeradi s’entretient avec l’ambassadeur d’éthiopie : Développement des échanges commerciaux

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi s'est entretenu au siège de son département ministériel avec l'ambassadeur d'Ethiopie en Algérie, Solomon Abebe, sur les questions économiques d'intérêt commun et les voies et moyens de développer les échanges commerciaux entre les deux pays, a indiqué un communiqué de ce ministère.

Evoquant la nécessité de créer un espace d'échange commercial entre les deux pays, M. Benmeradi a affirmé la disposition de son département à poursuivre la concertation pour la création d'opportunités d'échange commercial, d'autant que l'Ethiopie est le treizième partenaire, le trentième client et le neuvième fournisseur de l'Algérie. A cette occasion, le ministre a souligné l'impératif de renouer le contact entre les hommes d'affaires des deux pays, exprimant son attachement à l'augmentation des quotas d'exportation hors hydrocarbures s'élevant à plus de 15 millions de dollars et à la création de nouveaux mécanismes de partenariat englobant plusieurs domaines.

A rappeler que le ministre du Commerce avait reçu l'ambassadeur du royaume de Bahreïn, Fouad Sadek Mohamed El-Baharna qui lui a rendu une visite de courtoisie, a ajouté le même communiqué.