L’ambassadeur du Royaume-Uni à Tlemcen : Pour un partenariat gagnant-gagnant

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Robert Lowen, a mis l’accent, hier à Tlemcen, sur un partenariat gagnant-gagnant entre son pays et l’Algérie dans les domaines de l'aviculture et de l'énergie. Intervenant lors de sa rencontre avec des opérateurs économiques à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) "Tafna" de Tlemcen, le diplomate britannique a affirmé, lors d’un séminaire entre une compagnie britannique versée dans le secteur avicole et son partenaire algérien, un groupe privé, avoir été frappé par la qualité des compétences des ressources humaines du côté algérien et des équipements technologiques utilisés dans cette action. "C’est un exemple de partenariat entre nos deux pays", a-t-il déclaré. L’Algérie et le Royaume-Uni entretiennent, également, des actions de partenariat dans les domaines de l’énergie notamment, relevant qu'un grand potentiel est à développer dans ce cadre par les deux parties, a-t-il rappelé, se disant optimiste de l’avenir de ce partenariat car, "basé sur des (accords) fondamentaux importants." Le volume des échanges entre les deux pays a atteint un montant de quatre milliards de dollars US pour l’exercice 2017, a-t-il indiqué. L’ambassadeur a relevé, par ailleurs, l’importance des potentiels des startups algériennes et leurs idées, notamment à Tlemcen et son université dotée de nombreux laboratoires de recherches, mettant l’accent sur l’utilisation de la langue anglaise à ces niveaux. Lors des débats, les opérateurs de la wilaya de Tlemcen ont soulevé les difficultés d’obtention des visas d’entrée au Royaume Uni, la méconnaissance des équipements et matériels britanniques et le problème de la langue. Répondant à ces doléances, le diplomate a rappelé l’ouverture récente, à Oran, d’un centre d’application TLS pour le dépôt des dossiers de visas, faisant savoir qu’une procédure de priorité est disponible dans ce domaine. (APS)