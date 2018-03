Mme Eddalia à New York : Sûreté et sécurité des femmes

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a pris part, mardi à New York, à une réunion ministérielle sur l'échange de bonnes pratiques pour éliminer la violence à l’encontre des femmes.

La réunion ministérielle, placée sous le thème "Les bonnes pratiques en matière de prévention de la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles en milieu rural", s’est tenue en marge de la 62e session de la Commission de la condition de la femme, qui a entamé, lundi dernier, ses travaux à New York. Intervenant au cours de cette réunion, Mme Eddalia a rappelé les amendements du code pénal algérien opérés en 2015, notamment la partie relative à la protection de la femme qui durcit davantage la pénalisation de la violence à son égard. La ministre a également évoqué durant son intervention la stratégie nationale pour la protection de la femme, mise en place en 2007, et qui est axée principalement sur la sûreté et la sécurité des femmes. Au chapitre de la coopération avec les institutions internationales, Mme Eddalia, s’est félicitée de la création, avec la collaboration d’ONU-Femme, d’une base de données servant d’outil d’aide à la prise de décision et à l’élaboration des politiques et programmes de lutte et de prévention contre la violence faite aux femmes.



Entretien avec le ministre qatari



Mme Ghania Eddalia, s’est entretenue avec le ministre qatari du développement administratif, du Travail et des Affaires sociales, Eisa Saad Al Naimi, avec lequel elle a évoqué les aspects liés à la condition de la femme et à sa participation au développement. Au cours de ces discussions, Mme Eddalia est revenue sur les efforts et les réalisations, menés sous l’égide du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour renforcer l’autonomisation et la promotion des femmes, notamment dans les régions rurales. (APS)