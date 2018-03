Dans la lucarne : Trop de biens nuit-il ?

Durant les dernières décades, le marché des transferts a connu une hausse pour le moins vertigineuse. Pourtant, comme l’avait dit Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, en début des années 2000, lorsqu’il avait rejoint le Real Madrid, il «avait coûté» 72 millions d’euros. Pour Neymar le PSG avait «casqué» 222 millions d’euros et peut-être que cette somme va encore augmenter. De plus, on parle avec insistance du transfert de Neymar au Real dès cet été et ce, malgré le fait que Nacer El Khelaïfi s’est déplacé en personne au Brésil pour convaincre Neymar et son père de ne pas quitter Paris et ses «bruyants supporters». Il est clair que l’ex-joueur du Santos (Brésil) qui avait rejoint Barcelone lors de la saison 2013/14 ne pensait pas qu’un jour il quitterait les rangs du Barçà, le grand rival du Real. Malheureusement au PSG, il ne se sentait plus dans son élément, triste à longueur de temps. D’ailleurs, on dit de lui qu’il ne sort plus en «boite», ni même ailleurs tellement il ne trouve plus de plaisir d’être à Paris. Les supporters de cette ville sont des «anti-stars». Ils ont ramené Neymar grâce à l’argent des Qataris et aujourd’hui, ils sont contre tout le monde. Ils pensent qu’ils sont les meilleurs sur tous les plans. Certains ne sont pas d’accord avec la présence de Neymar à Paris et ne se bousculent pas pour acheter les maillots imprimés au nom de Neymar. Désabusé, le Brésilien rêve d’un retour au Real, et non pas au Barçà comme certains journaux catalans, à l’instar du Deportivo, sont en train de faire circuler sur leurs tabloïds. Outre cela, le problème rencontré par Neymar c’est qu’il est tombé dans un championnat qualifié de «faible» contrairement au championnat ibérique où les équipes sont assez équilibrées. Ce qui a encore chagriné un peu plus le Brésilien c’est le fait qu’on ne cesse de le critiquer. On affirme même qu’il n’a rien apporté de probant au PSG. Tout le monde s’attendait à ce que les Français remportent la Ligue des champions d’Europe tant espéré depuis 1993 et la victoire des Marseillais. Le PSG et ses stars n’évoluent pas dans de bonnes conditions du fait que les «places» sont chères au PSG. Chacun veut jouer. D’où la grande concurrence entre les uns et les autres. Cette situation fait que ce club de la capitale française s’est trouvé avec une multitude de joueurs ayant plus ou moins le même niveau. Ce qui rend la tâche du coach encore plus compliquée. C'est-à-dire que s’il avait des «stars» en nombre restreint et d’autres joueurs «moyens», le coach aurait pu mieux gérer son équipe et le résultat serait plus probant. D’ailleurs, face aux multiples choix qui se présentaient à lui, Emery avait commis quelques fautes qui lui ont joué en fin du compte un mauvais tour face au Real Madrid, lui qui n’avait pas voulu recruter ni au mercato estival, ni hivernal. Nombreux sont ceux qui lui ont reproché de rester «silencieux» lorsqu’il s’agissait de se renforcer. Il n’a pas voulu commettre l’erreur du PSG, mais aussi de Barcelone qui sont en train de recruter tout azimut, rendant les relations au sein de l’équipe des plus tendues, puisqu’en agissant ainsi ce sont les rapports entre joueurs qui vont subir les contre-coups de cette politique frénétique du «résultat immédiat». On veut devenir champion d’Europe quelle que soit la situation conflictuelle qui existe au sein du club (au vestiaire). On avait pensé qu’il suffisait de ramener les soit-disants meilleurs joueurs pour que la «mayonnaise prenne». Ils l’ont vérifié à leurs dépens. Beaucoup de grands joueurs dans une même équipe ne peuvent provoquer des remous et partant créer une situation qui ne peut qu’influer négativement sur le rendement d’ensemble de l’équipe. À méditer !

Hamid Gharbi