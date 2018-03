La 24e journée fixée au vendredi 30 mars

La 24e journée du championnat de Ligue-1 se jouera le vendredi 30 mars, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Par ailleurs, la 24e journée de Ligue-2 Mobilis se jouera le lendemain, le samedi 31 mars, précise l'instance dirigeante de la compétition. La 23e journée de Ligue-1 a débuté samedi dernier avec le match CS Constantine - CR Belouizdad (1-0) et sera complétée par des confrontations programmées entre le mardi 13 et le samedi 17 mars «mais elle ne sera bouclée totalement qu’après le déroulement de la rencontre JS Kabylie - MC Alger dont la date sera communiquée ultérieurement», précise la LFP. À l'instar de la 22e journée qui s'est étalée sur 12 jours et clôturée lundi avec l'affiche entre le MC Alger et le MC Oran (4-0), la 23 journée se disputera sur plusieurs jours en raison de l'engagement de l'ES Sétif, du MC Alger, de l'USM Alger et du CR Belouizdad en 16es de finale des deux compétitions africaines interclubs.