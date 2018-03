RC Relizane : Deux matchs à huis clos

Le RC Relizane, pensionnaire de la Ligue-2 Mobilis de football, a écopé de deux matchs à huis clos pour «jet d’une bouteille d'eau sur le visage de l'arbitre directeur ayant causé blessure en fin de partie», a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Le RCR s'est également rendu coupable de «mauvais comportement des dirigeants en fin de partie» et «jets de pierres pendant la partie», lors du match en déplacement face à l'ASM Oran (défaite 2-1), comptant pour la 22e journée de la compétition. Le RCR devra s'acquitter d'une amende de 200.000 dinars. De son côté, le défenseur central du RCR, Mohamed Amine Zidane, a écopé de quatre matchs de suspension fermes en plus d'une amende de 40.000 dinars pour «comportement anti-sportif». Hamadache Said (MCE Eulma) et Daikh Noureddine (GC Mascara) se sont vu infliger une suspension de cinq matchs fermes en plus de 50.000 dinars pour «crachat sur un adversaire en plus d'un comportement anti-sportif». Enfin, l'attaquant du CA Batna Houssem Bouharbit a été suspendu trois matchs fermes pour «voie de faits» en plus d'une amende de 30.000 dinars.