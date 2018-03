Ligue 2 (23e journée) : ASAM - JSMS en tête d’affiche

C'est sans nul doute l'affiche de cette 23e journée du championnat de Ligue Deux. L'AS Ain M'lila, qui partage la tête du classement avec les deux formations de la ville de Bejaia, sera hôte de la JSM Skikda, en perte de vitesse depuis quelques manches et souffrant d'instabilité au niveau de son staff technique. Un rencontre entre deux sérieux prétendants à l'accession qui promet. Par ailleurs, le MOB aura un périlleux déplacement à faire à Relizane, pour croiser le fer avec la coriace formation du Rapid, qui n'a pas encore dit son dernier mot dans ce championnat. Bien que la rencontre se jouera à huis clos, les poulains du coach Bouarata devront se montrer solides et déterminés pour espérer tirer leur épingle du jeu. De son coté, la JSMB s'apprête à passer un après midi plutôt tranquille. Les protégés de l'entraineur, Zeghdoud, accueillent le Mouloudia de Saida, qui n'a plus rien à perdre. La JSMB devra quand même prendre très au sérieux cette rencontre face à un adversaire qui pratique du beau football, malgré sa belle position au classement. Pour sa part, le Chabab Ahly de Bordj Bou Arreridj, qui pointe aux pieds du podium, se rendra à Alger ou l'attend de pieds fermes le Raed de Kouba, en quête de points pour s'éloigner de la zone de turbulences. Les protégés de Boughrara sont appelés à la vigilance face aux coéquipiers de Metref, qui restent redoutables à domicile tout de même. À Chlef, l'ASO reçoit la modeste formation du Chabab de Batna. Face au second relégable, les camarades d'Attafen dispose d'une belle opportunité pour glaner quelques points et revenir dans la course. Dans le bas du tableau, le Ghali de Mascara, dans une position très inconfortable, reçoit la formation de l'Amel Boussaâda, qui n'a pas encore assuré son maintien. La lanterne rouge, à savoir le CRB Ain Fekroun, accueille l'équipe de l'ASM Oran. Les locaux qui n'ont plus le droit à l'erreur, devront se méfier des Oranais, dont le jeu alléchant et très offensif continue de faire légende.

R. M.

Programme des rencontres :

RCR-MOB

CRBAF-ASMO

WAT-MCEE

GCM-ABS

RCK-CABBA

JSMB-MCS

ASAM-JSMS

ASO-CAB