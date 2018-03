Ligue 1 (23e journée), USMB - USMH et NAHD - DRBT : Les mal classés à la croisée des chemins

Cette 23e journée a été caractérisée par l'avancement de deux matches (CSC-CRB (1 à 0) et USMA-ESS (3 à 2), en raison des compétitions africaines.

Le match JSK-MCA au stade de Tizi-Ouzoul a également été reporté à une date ultérieure eu égard à la participation du MCA à la Ligue des champions d’Afrique alors que la JSK est concernée par le match de la Coupe d'Algérie contre l'USM Blida fixé au 24 mars courant. Cependant il aurait pu être programmé durant la semaine. Ceci dit, le PAC, qui jouera, aujourd'hui, sera à l'épreuve d'une équipe abassie qui veut quitter définitivement la «zone rouge», elle qui n'a pas encore récupéré ses trois points défalqués par la commission de discipline de la FIFA. Les poulains de Chérif El Ouazzani ne doivent compter que sur eux-mêmes pour sortir de cette mauvaise impasse. Toutefois, leur courte, mais précieuse victoire, devant l'USM Blida leur a requinqué le moral. Cependant, attention à cet ensemble du Paradou qui «pète le feu» ces derniers temps. On s'attend à un match spectaculaire. Les deux équipes pratiquent du beau football.

À Blida, au stade des Frères Brakni, les Blidéens ne jurent que par la victoire, histoire d'entretenir l'espoir aussi mince soit-il. Devant une équipe harrachie euphorique rien ne sera facile pour les poulains de Bouhelal qui sont en butte à quelques problèmes avec leur direction après l'affaire de leur président Alime.

Ce sera une rencontre qui verra les supporters d'El Harrach envahir la ville de Blida. On s'attend à un match des plus indécis où la décision peut se faire sur un détail ou une «balle arrêtée» (coup franc ou un corner).

Au stade 20 Août 55, les Nahdistes qui ont perdu deux précieux points devant la JS Saoura feront tout pour se reprendre devant leurs fans. Ils auront, cependant, devant eux, une équipe du DRB Tadjenanet qui jouera ses dernières cartouches. Car un autre faux pas serait synonyme de relégation, surtout que ses concurrents sont en train de renouer avec la gagne en cette fin de saison. Les autres rencontres sont programmées pour samedi. Il s'agit de MCO-US Biskra et JS Saoura - O Médéa.

Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.

Programme :



JSK-MCA reporté

CSC-CRB (1-0)

USMA-ESS (3-2)

Aujourd’hui, jeudi

À Bologhine (16h) : PAC - USMBA

Au stade 20 Août (16h) : NAHD-DRBT

À Blida (satde des Frères Brakni-16h) USMB-USMH

Samedi 17 mars

À Oran (Zabana (16h) : MCO - US Biskra

À Béchar (17h) : JSS - O Médéa