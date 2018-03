AADL Tipasa : remise de logements à des fonctionnaires et retraités de la police

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a présidé, hier, au Centre de repos familial de Ain Taguourait de Tipasa une cérémonie de la remise de clés de logements de type location-vente (AADL) et promotionnels aidés (LPA), au profit de fonctionnaires et retraités de la police. En procédant à la remise des décisions d’affectation de ces logements à leurs bénéficiaires, le général-major Abdelghani Hamel a souligné l’impératif de bien choisir des sites de logements pas éloignés, au profit des employés de la sureté nationale. Cette remise de clés concerne 102 logements, dont 42 unités AADL destinées à des fonctionnaires et retraités de la police dans les wilayas d’Alger et Tipasa, et 60 autres de type promotionnelles aidées (LPA) réalisées à Ain Defla, a indiqué, sur place, le directeur de la santé, de l’action sociale et du sport le contrôleur de police Bahmed Boubekeur. Il a souligné l’inscription de cette opération au titre de la stratégie de la DGSN et de la démarche de son premier responsable, visant l’amélioration des conditions sociales des employés de la police nationale. Ajoutant que l’amélioration des prestations sociales (et médicales) assurées aux fonctionnaires de la police a pour principal objectif d’encourager ces derniers à améliorer leur rendement en matière de protection des biens et des personnes. M. Bahmed Boubekeur a rappelé, à l’occasion, l’opération des 111 logements AADL au niveau de 22 wilayas, sur un programme global portant distribution de 470 unités, grâce à l’intervention du directeur général de la Sûreté nationale. Cette opération est le fruit des programmes de développement initiés par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, notamment au volet social, a-t-il précisé.



Près de six milliards d’aides et 7.130 LPA distribués depuis 2015



Près de six milliards d’aides sociales ont été attribuées, depuis 2015, aux employés du corps de la police, parallèlement à la distribution de 7.130 logements promotionnels aidés (LPA), au titre d’initiatives lancées par le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, pour l’amélioration de leurs conditions de vie, a affirmé hier le directeur de la santé, de l’action sociale et du sport. A ce jour, il a été procédé à la distribution de 7.130 LPA sur un programme national englobant 10.853 unités, a assuré le contrôleur de police Bahmed Boubekeur. Il a, également fait part d’un montant de 5,81 milliards de DA, destiné depuis 2015, au profit de 36.971 éléments de la police (de différents grades, retraités et personnel assimilé), au titre du fond des œuvres sociales, a-t-il fait savoir. Le même responsable a, aussi, fait part de l’inauguration, «avant la fin de l’année en cours», d’un hôpital de 60 lits dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, qui s’ajoutera à l’hôpital des employés de la police (120 lits), entré en service dernièrement à Oran. (APS)