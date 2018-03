M. Si Afif reçoit une délégation du Parti communiste cubain : raffermissement des liens de fraternité

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale établie à l'étranger, à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, a reçu en présence de membres de la Commission, une délégation du Parti communiste cubain, présidée par Juan Carlos Marsan Aguillera, a indiqué hier un communiqué de la chambre basse du parlement. «Après avoir passé en revue les relations unissant l'Algérie et Cuba, les deux parties ont salué les liens d'amitié solides entre les deux peuple», mettant en avant la «nécessité de les consolider à travers la coopération bilatérale, notamment la promotion de la concertation, le dialogue parlementaire, l'échange de délégations et d'expériences et la coordination des positions des deux pays dans les différents fora», a ajouté la même source. S'exprimant à cette occasion, le président de la commission a annoncé l'installation prochaine du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Cuba qui fera office «d'outil supplémentaire de coopération parlementaire entre les deux pays». M. Si Afif a évoqué, dans ce cadre, la stabilité prévalant actuellement en Algérie grâce aux politiques de concorde civile et de réconciliation nationale, initiées par le Président de la République, «suivies d'importantes réformes politiques ayant renforcé l'exercice démocratique et accordé de larges prérogatives au pouvoir législatif». Le président de la Commission a réitéré, en outre, la position «constante» de l'Algérie à soutenir les droits des peuples à l'autodétermination et à «dénoncer les violations perpétrées au Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, et en Palestine». Réitérant «les sentiments de fraternité et d'amitié» unissant les deux peuples, le président de la délégation cubaine s'est félicité de la «dynamique» qui marque la coopération entre l'Algérie et Cuba dans les différents domaines, appelant, par la même, à renforcer davantage les relations parlementaires.

M. Marsan Aguillera qui a salué «les progrès réalisés par l'Algérie ces dernières années», a estimé que l'Algérie avait «réussi à atteindre de nouveaux horizons à la faveur des réformes importantes initiée par le Président de la République», avant de saluer le rôle de l'Algérie au double plan continental et international dans le «soutien du dialogue politique au service des causes justes, particulièrement la question sahraouie». Enfin, le président de la délégation cubaine a mis l'accent sur le rôle important des parlementaire dans le raffermissement des liens de fraternité et d'amitié unissant les deux peuples, affirmant que l'installation du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Cuba «contribuera à propulser la coopération vers des horizons prometteurs». (APS)