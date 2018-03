Commission parlementaire algéro-palestinienne : Soutien indéfectible

La commission parlementaire algéro-palestinienne de fraternité a été installée, hier à l’APN, en présence de son vice-président, M. Djamel Bouras, de l'ambassadeur de l'État de Palestine, M. Louai Aïssa, et du président de cette commission, M. Mohamed Baba Ali.

«Les Algériens ont toujours été aux côtés de leurs frères palestiniens, cette commission qui compte des députés et des groupes d’amitié, n’est que la preuve de la forte relation liant les deux peuples « a fait savoir M. Bouras. Il a affirmé dans ce contexte , que «les députés algériens vont contribuer, d’une manière significative à défendre la juste cause palestinienne dans les fora internationaux tout en leur apportant un soutien matériel et moral jusqu'à la libération des territoires occupés».

M. Bouras a également indiqué que les relations historiques entre les deux pays sont indéfectibles. Il évoque également le discours prononcé en 1974 par le leader historique de l'Organisation de Libération de la Palestine, Yasser Arafat, devant l'Assemblée générale des Nations unies.

«Elu à l'unanimité président de la 29e session de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Abdelaziz Bouteflika obtint la mise au ban par la communauté internationale du régime sud-africain pour sa politique d'apartheid et fait admettre, malgré les oppositions, le leader de l'Organisation de Libération de la Palestine, Yasser Arafat, qui prononcera un mémorable discours, a-t-il rappelé. L’ambassadeur de l'Etat de Palestine a signalé que «l’Algérie, à aucun moment, n’a été influencée par la pression étrangère et n’a jamais changé de position vis-à-vis de la question palestinienne, contrairement à certains pays».

Il a appelé la communauté internationale à assumer son rôle. «Les instances internationales doivent prendre leur responsabilité, au risque de devenir caduques», a-t-il avertit tout en affirmant que le peuple palestinien compte sur la voix de l’Algérie lors du prochain sommet de la Ligue Arabe. M. Louai Aissa a invité les députés, quelle que soit leur couleur politique, à prendre une position commune, celle de «de défendre la cause palestinienne». Il y a lieu de noter qu’une commission parlementaire a été installée le 26 février dernier avec la République arabe sahraouie démocratique.

Sarah A. Benali Cherif