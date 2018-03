Assurance Takaful : Le projet prochainement au ministère des Finances

«Un projet de l’assurance Takaful, finalisé, se trouve au niveau du Conseil national des assurances, et sera transmis prochainement au ministère des Finances», a annoncé le directeur général de Salama Assurances Algérie, lors d’une conférence de presse, tenue hier à Alger. Les produits lancés proposent deux catégories de couverture. Il est question de «General Takaful», qui porte sur la protection du patrimoine et sur les responsabilités des particuliers et entreprises. «Family Takaful», elle, propose des couvertures aux familles en cas d’accident, d’invalidité, de maladie, de décès, de solutions d’épargne et autres... par formule individuelle ou groupe. Pour cette seconde catégorie, Mohamed Benarbia annonce que sa compagnie est «en discussion avec plusieurs partenaires» afin d’intégrer l’assurance des personnes. Sur la le projet de loi portant sur la révision des lois 1995 et 2006 relatives aux assurances en vue de leur actualisation et de leur consolidation, le conférencier précise qu’un groupe de travail est chargé de «collectionner et filtrer toutes les propositions». Parmi les propositions formulées, le premier responsable de Salama Assurance Algérie cite la nécessité, pour les compagnies du secteur, de «constituer correctement leurs provisions techniques», et leur provision «doit se faire par des actuels et non des commissaires aux comptes». Enchaînant, M. Benarbia s’est dit favorable à la généralisation de la concertation, afin de voir émerger un marché des assurances «concurrentiel». Interrogé sur l’ouverture d’une fenêtre dédiée à la finance islamique, décidée par la Bourse d’Alger, l’orateur dit que c’est une décision «qu’on encourage», ajoutant que Salama Assurances est «preneur avec force pour les projets rentables». À propos de la finance islamique, le DG de Salama Assurances relève l’existence d’un vide du point de vue réglementaire. Par ailleurs, M. Benarbia a expliqué que l’année 2017, marquée, entre autres, par une «forte inflation», a impacté sur la demande d’assurance globale et, donc, sur le taux de croissance qui, «depuis trois ans, oscille entre 0.5% à 1%». N’étant pas épargnée, Salama Assurances a connu une chute de -4% de son chiffre d’affaires. La filière engineering a connu la plus forte chute avec -32% par rapport à 2016. S’agissant de l’automobile qui a enregistré une chute de -5%, M. Benarbia dira que sa compagnie pratique une majoration des primes à l’encontre des chauffards qui, regrette-t-il, «trouvent refuge dans d’autres compagnies». À ce sujet, l’orateur indique que les sinistres déclarés ont connu une baisse (-8.90%), ainsi que les sinistres réglés (-3.02%) qui est «induite par la sélection des risques». L’automobile arrive en tête avec 96.13% des sinistres réglés, suivi des incendies (3.07%). Abondant en termes de chiffres, M. Benarbia précise que les créances sur clients représentent 29% du chiffre d’affaires de Salama Assurances, soit 1.4 milliard de dinars. La compagnie poursuit d’une façon énergique son programme de recouvrement de créances. Quant aux dettes techniques et les investissements, une hausse respective de 7% et 20% a été enregistrée par rapport à 2016.

Fouad Irnatene