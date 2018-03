Formation aux métiers de l’automobile à Oran : Un pas en avant vers la spécialisation

La formation des profils qualifiés dédiés aux métiers de l’automobile au niveau du centre de formation professionnelle d’Oued Tlélat et de l’institut de formation d’Es-Sénia, dans la wilaya d’Oran, a franchi un premier pas dans la spécialisation. «C’est un début certes difficile, mais prometteur», soutiennent les responsables locaux du secteur de la formation professionnelle, appelant à l’adaptation des spécialités aux besoins socio-économiques de la wilaya, futur pôle de l’industrie automobile, ainsi qu’à la réflexion sur la mise en place de centres d’excellence pour rendre attractifs ces métiers de l’automobile. «Le terrain est fertile. Il faut créer des centres d’excellence pour la filière automobile», assure le directeur général pour le développement de l’apprentissage et de la formation continue, Abdelkader Touil, qui appelle à la formation des techniciens supérieurs et ingénieurs, avec, en prime, l’implication des laboratoires de recherche. «Les retombées ne peuvent être que positives», fait-il remarquer. «L’industrie automobile est un pilier de l’économie. Le nombre d’emplois directs sera considérable, notamment avec la multiplication des constructeurs, l’installation des équipementiers dans le pays et l’émergence des sous-traitants», a soutenu le directeur local de la formation professionnelle, Abdelkader Belbekouche. Les dispositifs de formation des profils qualifiés mis en place au niveau du CFP d’Oued Tlélat et de l’INSFP d’Es-Sénia permettent de former une main-d’œuvre qualifiée. Actuellement, 90 stagiaires sont en formation à l’INSFP d’Es-Sénia pour être diplômés, après 30 mois, en tant que techniciens supérieurs dans la maintenance des véhicules légers, a déclaré la directrice générale de l'établissement, Mme Fatima Sahouli. Elle a expliqué que l’institut est un établissement-pilote dispensant les différentes branches professionnelles dans la mécanique-moteur des engins, soit au total 27 spécialités dans les différents niveaux de qualification. Cela a été rendu possible, grâce à la signature d’une convention avec le constructeur Scania, qui a doté notre institut d’un atelier spécifique en matériels adaptés à la formation de ces métiers, a-t-elle précisé.