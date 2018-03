Consommation de viande rouge : les prix et nos plats

La ménagère revoit sa copie en termes de menu quotidien. Elle se passe doucement, mais sûrement de la fameuse protéine animale rouge, dont la consommation se dégringole désormais pour atteindre les plus bas niveaux.

La consommation de viandes ovine ou bovine n'est plus ce qu'elle était. À l'heure où vont les choses, on peut même dire qu'elle figure parmi les comportements alimentaires menacés d'extinction. Les côtelettes, les steaks saignants et autres plats qui faisaient le bonheur des palais sont renvoyés d'office aux calendes grecques. Le prix de ceux-là en est pour quelque chose, sans doute. On semble de plus en plus tourner le dos aux viandes rouges qui font partie d'un passé lointain. Le système de rationnement pour ce genre de produits est ainsi déclenché par les familles qui optent, désormais, pour la volaille sous toutes ses formes et à un degré moindre le poisson, surtout congelé ; les prix étant tout simplement hors de portée. Il faut dire que les prix de ces derniers ont négativement influé sur le contenu de notre assiette et la nature de nos protéines, en particulier. Du fait quand on ne se rabat pas sur le poulet, dinde et autres, on opte pour des protéines végétales moins chères, pour faire le plein en vitamines. Un tour aux boucheries d’Alger confirme, à vrai ce nouveau choix, dicté par l’érosion du pouvoir d’achat. En effet, les Algériens ont d’autres préférences et ne «s’entichent» plus comme avant pour la viande de mouton ou de veau. Il faut savoir que la consommation de ces viandes reste occasionnelle. Même lors des grands évènements et des fêtes, le poulet rafle la mise avec une tendance de plus en plus à l’utilisation le moins possible de l’ovin.



Le poulet pour faire le plein de vitamines



A la rue «Tanger», les quelques boucheries qui existent dans ce quartier d’Alger-centre, on ne se bouscule sûrement pas au portillon pour ce genre de produit alimentaire cédé à pas moins de 1.450 Da, le kilo pour la viande ovine et 1.700 DA pour la bovine. Sur les lieux désertés par les clients, nous n’avions que confirmer que l’Algérien n’est plus en bon terme avec les viandes rouges, pour ne pas dire carrément que l’abstention est bel et bien là et ce, contrairement au poulet, très prisé. Un boucher nous dira que les ventes ont pris un sacré coup ces dernières années, avec l’augmentation des prix de ces derniers.

«On se contente de quelques morceaux et encore quand on ne peut pas remplacer la viande ovine par du poulet», fera-t-il remarquer. Et d’ajouter que les gens sont conditionnés par la bourse à laquelle revient le dernier mot dans ce genre de situation. Un revirement qui se traduit, d’ailleurs, par l’ouverture de ces boucheries habituellement spécialisées dans la vente d’autres viandes, comme c’est le cas pour le poulet, la dinde et les cailles. Une question de rentabilité et de chiffre d’affaires, cela va de soi. Un autre boucher, dira, à cet effet, que varier l’offre est plus que nécessaire pour l’équilibre financier de l’activité qu’il exerce. Du côté du consommateur, les avis sont unanimes à dire que le prix de ces derniers pousse souvent les familles à bouder la viande rouge.



La santé tranche



Une ménagère rencontrée dans l’un de ces magasins, venue acheter quelques morceaux pour préparer une «chorba», relèvera que les temps des vaches grasses est révolu.

«Un petit morceau, pour le goût fait bien l’affaire», soutiendra-t-elle.

Une jeune dame, pour sa par part, estimera que le poulet est plus digeste et plus bon pour la santé.

«Ce n’est pas seulement un problème de coût mais aussi de santé, d’autant plus que mon taux de cholestérol est très élevé, puis des études ont prouvé que les viandes rouges sont cancérigènes, donc, autant l’éviter autant que faire se peut», relèvera-t-elle.

Aujourd’hui, nos comportements alimentaires ont changé et le mode «manger sain et équilibré» est activé avec moins de calories aussi.

Les Algériens tentent de se réconcilier avec la nourriture plus ou moins lavée de tout soupçon pour éviter des maladies du siècle, notamment certains cancers qui se répandent ces dernières années, chez-nous, d’autant plus que des études avaient prouvé, et de manière qui ne laisse point de doute, que ce que nous consommons est pour la plupart du temps à l’origine de bien de pathologies graves, dont le cancer.

Samia D.