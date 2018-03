Handicapés : une meilleure prise en charge

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a annoncé, hier à Alger, la mise en place prochaine d'un groupe de travail composé de représentants des ministères concernés, pour examiner et définir les besoins des personnes aux besoins spécifiques et mettre en place de nouvelles mesures pour leur prise en charge.

S'exprimant en marge de l'ouverture d'une rencontre organisée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des handicapés, le ministre a indiqué que son département œuvre, avec la collaboration et la coordination des autres secteurs concernés, à «élaborer un fichier recensant les personnes aux besoins spécifiques à travers tout le territoire national et définir et examiner leurs besoins, particulièrement en matière de soins, de médicaments et d'appareillage, outre la mise en place de nouvelles mesures pour leur prise en charge».

Ces procédures s'inscrivent dans la continuité des efforts déployés par l'Etat pour l'amélioration du service public, la facilitation des procédures administratives et le renforcement de la protection sociale au profit des personnes aux besoins spécifiques, a ajouté M. Zemali.

Il a fait état, dans ce cadre, de campagnes devant être lancées par les ministères du Travail et de l'Education nationale pour diagnostiquer les problèmes auditifs chez les enfants scolarisés. M. Zemali a évoqué, par ailleurs, les missions de l'Office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) en matière de production, de distribution et de maintenance audioprothèses et de prothèses pour handicapés moteur qui contribuent dans la rééducation fonctionnelle de cette frange. Il a annoncé, en outre, l'ouverture de nouvelles antennes spécialisées dans les audioprothèses à travers les 48 wilayas du pays, et ce, dans le cadre de la modernisation et l'amélioration des services de l'ONAAPH en terme de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et pour alléger la souffrance des patients, notamment les enfants et personnes âgées, obligés de se déplacer de loin pour obtenir ces appareils. Plus tôt dans la journée, le ministre a procédé à l'inauguration d'une nouvelle antenne audioprothèse au niveau de l'agence des fonctionnaires relevant de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de Didouche-Mourad (Alger Centre) dans le cadre du renforcement des structures de l'ONAAPH, soulignant que 9.700 prothèses auditives avaient été distribuées en 2017. M. Zemali a visité également l'unité-centre d'audioprothèse relevant de l'Office sise à Bachdjarrah spécialisée dans la production et la maintenance des prothèses auditives, annonçant, dans ce sillage, l'ouverture de structures similaires à l'Est, l'Ouest et le Sud du pays pour rapprocher l'Office du citoyen.

Un accord a été signé, en marge de cette rencontre, entre l'Office et la Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH) visant à mettre en place un comité de concertation devant servir de terrain pour formuler des propositions pour l'amélioration des services fournis par l'Office au profit des personnes aux besoins spécifiques. (APS)