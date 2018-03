Vacances de printemps : Les universités ouvertes aux futurs bacheliers

Plusieurs établissements de l'enseignement supérieur ouvriront leurs portes durant les vacances du printemps aux futurs bacheliers. En effet, des journées d’information seront organisées, début avril prochain au niveau des établissements universitaires, afin de faire connaître au public intéressé les offres de formation dans les différents paliers du système d'enseignement supérieur (licence, master et doctorat), ainsi que les débouchés auxquels ils peuvent avoir accès.

Ceci d’autant que le secteur propose de nouvelles formations à chaque rentrée universitaire. Des formations, dont le contenu et les objectifs répondent davantage aux besoins nationaux spécifiques , à l’exemple des secteurs mécanique, électronique, aéronautique, ceux des hydrocarbures, de pétrochimie et des circuits intégrés. Des spécialités scientifiques qui sont motivées par le fait que pas moins de 45% des 330.000 bacheliers, abordant les études supérieures, sont versés dans l'étude des sciences et des techniques. Des bacheliers «que nous faisons en sorte d’orienter vers les filières technologiques, des sciences naturelles et de la vie, l’agronomie et les sciences alimentaires», comme l’a annoncé cette semaine le DG de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur, alors qu’il intervenait à la radio.

Sur l’employabilité de ces étudiants après leur formation, M. Ghouali reconnaît que ce volet n’a pas encore été totalement pris en charge. Il a signalé toutefois que des études ont été entreprises pour appréhender au mieux cette question. Mettant en cause certaines activités, pour expliquer la faiblesse du nombre d'étudiants intégrés, il note que 47% d’entre elles, tels l’industrie, l’agriculture ou le numérique, par exemple, ne disposent pas d’une nomenclature des métiers et qu’un pourcentage «très élevé» parmi elles n’ont pas de plan de recrutement. A travers ce constat, observe-t-il, «nous nous sommes aperçus que notre produit de formation n’est pas complètement employé, ce qui nous a amenés à constater qu’une partie de celui-ci s’est révélée être en phase avec le développement, alors qu’une seconde nécessitait d’être remaniée». En attendant cette perspective, les futurs bacheliers pourront également découvrir, lors de ces journées portes ouvertes, toutes les informations nécessaires sur les services offerts aux étudiants par les œuvres universitaires (bourse, chambre, restauration et transport). Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est fixé pour objectif la généralisation du projet d'établissement universitaire d'ici la fin 2018.

Le secteur a accueilli, cette année, 329.700 nouveaux étudiants, ce qui porte désormais les effectifs des étudiants à 1,7 million. Ce secteur s'est renforcé par la réception de 37.000 nouvelles places pédagogiques sur les 80.000 en cours de réalisation, et qui devront être achevées incessamment. Concernant l'hébergement, les capacités d'accueil sont estimées aujourd'hui à 700.000 lits. Le secteur a réceptionné 22.000 nouveaux lits sur les 45.000 en cours de réalisation. L'encadrement pédagogique a été renforcé par le recrutement de 2.836 maîtres assistants, portant ainsi le nombre des enseignants universitaires à 60.000.

«La mise à disposition de ces moyens facilitera l’accueil des étudiants de plus en plus nombreux à chaque rentrée universitaire», a souligné le ministre, en référence à l’augmentation du nombre de lauréats du baccalauréat d’année en année. La généralisation des universités à travers les wilayas du pays est venue pratiquement à bout de tous ces problèmes. En effet, le réseau universitaire algérien compte 106 établissements d’enseignement supérieur répartis sur les 48 wilayas. Ce réseau est constitué de 50 universités, 13 centres universitaires, 20 écoles nationales supérieures et 10 écoles supérieures, 11 écoles normales supérieures et deux annexes.

S’agissant de la formation, il faut souligner que le ministère a procédé à l’ouverture de nouvelles spécialités, telles que le Génie industriel et maintenance (Université Mentouri de Constantine), Gestion des entreprises et administration (Université d’Oran Ahmed-Ben-Bella), Techniques de commercialisation dans l’agroalimentaire (Université Saâd-Dahlab), ainsi que de deux filières de langue russe dans les Universités d’Oran et d’Alger 2.

Salima Ettouahria