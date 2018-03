Produits sans gluten : Levée de l’interdiction d’importation

Les produits alimentaires sans gluten ne seront, bientôt, plus concernés par la liste d’interdiction d’importation. En effet, en marge d’une journée scientifique organisée par l’Association des malades cœliaques de la wilaya d’Alger, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs, à l’Institut national de formation supérieure paramédicale d’Alger, la présidente de l’Association, Safia Djebari, a déclaré que «la note d’autorisation d’importation de ces produits est déjà appliquée au niveau des ports.» Mme Djebari a expliqué que «cette décision est le fruit d’une réunion entre le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et celui du Commerce». Néanmoins, les produits d’importation sans gluten restent chers, selon la présidente de l’Association, d’où la nécessité d’une prise en charge complète par l’Etat.

«Lors d’une réunion avec le ministère de la Santé, les responsables nous ont promis de constituer une commission afin d’étudier la possibilité de classer cette maladie comme étant une maladie chronique et d’être prise en charge par la CNAS», a indiqué Mme Djebari. De son côté, le président de l’Association algérienne de protection et orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a estimé qu’«il faut sensibiliser les opérateurs économiques algériens du secteur agroalimentaire afin de faire un effort et de s’investir dans le sans-gluten». M. Zebdi a donné l’exemple d’une boulangerie qui va ouvrir prochainement à Alger et qui va fabriquer des produis sans gluten.

Le professeur en gastro-entérologie au CHU Mohamed-Lamine-Debaghine (ex-Maillot) de Bab El-Oued, Amira Boutalab, a, quant à elle, estimé que «les patients atteints de cette maladie ont la chance d’avoir un traitement diététique à base de produits naturels, s’ils ne peuvent pas acheter des produits sans gluten, ils ont la possibilité de confectionner leur pain et leur gâteau à base de farine de maïs et de riz. Finalement, force est de constater que le régime sans gluten est une alimentation naturelle et saine». Le Pr Boutalab ajoute : «Les malades peuvent également manger des fruits et légumes à volonté mais aussi les associer aux différentes viandes. On aimerait bien que cette maladie soit reconnue comme étant une maladie chronique afin que les patients puissent jouir des avantages accordés à cette catégorie.» Selon elle, 1% de la population dans le monde est touchée par la maladie cœliaque, les femmes sont plus concernées que les hommes, soit 3 femmes pour 1 homme, selon les récentes données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’association à profité de l’occasion pour honorer Madame Zouina, secrétaire au service gastro-entérologie du CHU Mustapha-Pacha, qui multiplie les initiatives et fait beaucoup pour aider les patients atteints de cette maladie. Elle est le trait d’union entre ces malades et l’Association. Il y a lieu de noter que l’Association compte quelque 400 malades adhérents de tous âges, de 1 an à 70 ans, qui ont besoin d’aide.

Wassila Benhamed