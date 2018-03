Journée mondiale des consommateurs : Promouvoir la culture de la prévention

La célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs ce jeudi 15 mars 2018 est marquée, cette année, par la tenue de la semaine nationale de la qualité du 12 au 18 du mois en cours. Organisée par le ministère du commerce, cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme d’activité en matière de promotion de la qualité, d’information et de sensibilisation à l’encontre du consommateur, a indiqué le directeur général chargé de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du Commerce, M. Abdelaziz Ait Abderrahmane.

S’exprimant sur les ondes de la radio algérienne, M. Ait Abderrahmane a expliqué que tous les services, institutions nationales et organisations de défense du consommateur sont impliqués dans l’organisation de cette journée qui s’articulera autour de la protection du consommateur et de la promotion de la qualité du produit national. Cet événement portera sur l’organisation des portes ouvertes au niveau des différentes wilayas du pays, en vue de promouvoir la culture de la prévention contre les accidents domestiques, les intoxications alimentaires ainsi que la promotion du produit national et la lutte contre le gaspillage alimentaire. La diminution de la quantité de sel, de sucre et de matières grasses dans l’alimentation et la fabrication de certains produits alimentaires sera aussi à l’ordre du jour de cette semaine.



200.000 accidents domestiques répertoriés en 2017



Dans son intervention, M. Ait Abderrahmane a indiqué que 666 cas d’intoxications alimentaires, dont six décès, ont été enregistrés au cours de l’année 2017, précisant que 63% de ces cas ont eu lieu lors des fêtes familiales, dans les restaurants collectifs et les cantines scolaires. Il a, par ailleurs, attiré l’attention sur les accidents domestiques, dont le nombre a atteint les 200.000 cas en 2017.

« 200.000 cas d’accidents domestiques ont été enregistrés au cours de l’année 2017 », a-t-il dit, expliquant qu’il s’agit, notamment d’incendies, d’intoxications par le monoxyde de carbone, en plus des intoxications alimentaires. M. Ait Abdelaziz, qui a fait état de la baisse enregistrée dans le nombre des accidents domestiques par rapport à 2016, a mis l’accent sur l’importance de la vigilance et du contrôle rigoureux de la qualité des produits, notamment les appareils de chauffage et les chauffe-eau, à l’origine de nombreux cas de décès dus aux intoxications au monoxyde de carbone. Soulignant l’importance de la sensibilisation, le responsable au ministère du Commerce a mis l’accent sur la nécessité de multiplier les actions de sensibilisation en faveur du grand public sur les dangers évitables qui peuvent mettre en péril la vie du citoyen.

Il évoquera, également, la nécessité d’améliorer la sensibilisation du citoyen sur la consommation de certains produits à l’origine de plusieurs pathologies. M. Ait Abdelaziz dira, dans ce contexte, que la réduction de la quantité de sucre, de sel et de matières grasses dans les produits alimentaires a fait l’objet d’une décision interministérielle.

«Cette décision a porté sur l’étiquetage nutritionnel des quantités de sucre, sel et matière grasse pour les produits alimentaires», a-t-il expliqué, ajoutant que cette importante mesure sera publiée prochainement au Journal Officiel. Concernant les importations des produits alimentaires, M. Ait Abderrahmane a fait savoir que les 25 laboratoires de contrôle de la qualité relevant du ministère se chargent de cette opération, annonçant, au passage, l’ouverture, prochainement, de nouveaux laboratoires de contrôle de la qualité dans plusieurs wilayas.

Kamélia Hadjib