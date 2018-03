le P-DG de l’OAIC l’a affirmé : Vers l’autosuffisance en blé dur

L’autosuffisance en blé dur est un défi réalisable dans 3 à 4 ans, assure le P-DG de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

M. Mohamed Belabdi, qui s’exprimait cette semaine en marge de la signature d’un accord de coopération entre l’Office algérien interprofessionnel des céréales et l’Université Mustapha-Stambouli de Mascara, a, en effet, déclaré que «l’OAIC a élaboré un programme, sur décision du ministère de tutelle, en vue de développer et d'accroître la production de blé dur dont les résultats commencent à donner leurs fruits et augurent d'une autosuffisance en ce produit stratégique dans 3 ou 4 ans, voire même son exportation».

Poursuivant ses propos, ce responsable mettra l’accent sur le fait que le développement de la culture du blé dur est concentrée, surtout, dans les régions sud du pays, où de vastes champs privés ont été créés. Une culture reposant sur l’irrigation d'appoint et soutenue sur les plans technique et matériel par l’Office, afin de réaliser les objectifs escomptés. Le même responsable relève aussi qu’un intérêt particulier est accordé «aux régions de production conventionnelle, qui s’appuie sur l’irrigation d'appoint et un parcours technique».

M. Mohamed Belabdi, tout en mettant en relief les énormes efforts déployés par les pouvoirs publics dans ce cadre, a souligné que «le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a une préférence pour le développement de la culture du blé dur, qui s’adapte au climat algérien, nonobstant sa valeur sur le marché équivalant au double de celle du blé tendre et son importance en tant que matière principale du mode alimentaire algérien».

Il notera dans le même sillage que les efforts du ministère de tutelle dans ce domaine, ces dernières années, «ont permis d’augmenter le rendement de 7 à 20 quintaux l’hectare, voire plus, grâce à la contribution de tous les secteurs, notamment celui de la recherche scientifique».

Le P-DG de l’OAIC a fait savoir, par ailleurs, que l’Office a lancé un vaste programme de développement de ses capacités dans tous les domaines, en modernisant le parc du matériel et en procédant à l’acquisition de 1.500 nouvelles moissonneuses batteuses, à la réalisation de 39 docks silos, dont les premiers seront réceptionnés cette année. Il est question, également, de l'amélioration de la qualité des semences et des intrants, de la concrétisation de 22 stations spécialisées et l’accompagnement financier et technique des agriculteurs. Il faut dire que toutes ces actions contribueront, à coup sûr, à atteindre l'objectif premier dans ce domaine, à savoir, l’autosuffisance en produits agricoles. Pour rappel, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a indiqué dernièrement que l’Algérie est sur le point d’atteindre l'autosuffisance en produits agricoles, et que tous les moyens et les conditions sont favorables pour atteindre cet objectif.

«Nous sommes sur le point d’atteindre l’autosuffisance en produits agricoles, concrétisée entre 70 et 75 %», et d’affirmer: «Nous allons y parvenir à 100 %». Il annoncera également que la valeur de la production agricole en Algérie est passée de 500 milliards DA en 2000 à 3.000 milliards DA actuellement.

«Ceci est une preuve de l'existence d'une réelle richesse dans notre pays, permettant de réduire la facture d’importation des produits agricoles», a-t-il poursuivi, relevant que l'importation se limite aujourd'hui à trois ou quatre produits, citant le blé, notamment. « Dorénavant, le défi à relever est donc d’atteindre l’autosuffisance en blé dur, ce qui contribuera grandement à assurer le développement durable», a-t-il déclaré.

Soraya Guemmouri