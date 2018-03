Grand Angle : Sans précédent

Rex Tillerson aurait certainement à gagner en démissionnant de son poste de secrétaire d’Etat. Il se serait évité l’humiliation d’un limogeage où aucune forme n’a été mise par le président Donald Trump. Pis ce dernier n’a même pas pris la peine de l’en informer directement. Le chef de la diplomatie américaine, en tournée en Afrique, a eu vent de son limogeage imminent par la presse. La conséquence de son manque de courage (?) a été que son sort ait été scellé, comme cela est devenu coutumier, par un simple twitt. Pourtant en réaction aux premières fuites faisant état de différends entre le président et son chef de la diplomatie, suggérant ainsi un éventuel remplacement de Tex Tillerson, la Maison-Blanche avait été prompte à démentir, et Donald Trump était monté une nouvelle fois sur ses grands chevaux en qualifiant les informations de la presse de «fake news». Pourtant, de l’avis des analystes, «les relations entre Donald Trump et l’ancien patron du géant pétrolier ExxonMobil, qui avait été recommandé au président américain par Condoleezza Rice, secrétaire d’Etat (2005–2009) de George W. Bush, n’ont jamais été au beau fixe». Les divergences entre les deux hommes sur nombre de dossiers, dont ceux de la Corée du Nord, l’Iran et de la Russie, ont été maintes fois mises en avant. Des divergences que Donlad Trump confirmera après-coup. Ainsi interrogé sur les raisons de ce limogeage, le président a déclaré :

«Nous nous entendions bien mais nous avions des désaccords.» Et d’ajouter :«Quand vous regardez l'accord sur le nucléaire iranien : je pensais qu'il était horrible, il pensait qu'il était passable.» Rex Tillerson, qui quittera son poste le 31 mars à minuit, a-t-il fait les frais de son inexpérience dans la diplomatie ? Nombreux sont ceux qui pensent que l’ancien patron d’Exxon Mobil n’avait pas vraiment le profil pour occuper ce poste. Ils en voudront pour preuve l’espèce de léthargie dans laquelle a sombré le département d’Etat depuis sa prise de fonction. Ces mêmes sources diront aussi que de nombreux postes n’ont pas été pourvus, impactant ainsi l’action de la diplomatie américaine à travers le monde. Le chef du département d'Etat a la responsabilité de quelque 70.000 diplomates, fonctionnaires et contractuels disséminés dans plus de 250 ambassades et consulats à travers le monde. Du reste, certains avaient vu dans l’ambassadrice américaine aux Nations unies la véritable chef de la diplomatie américaine, pressentie même un temps à prendre la place de son patron. Mais Nikki Haley avait publiquement démenti être intéressée par le poste de secrétaire d’Etat. Elle s’est toutefois empressée de féliciter le prochain secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, qualifiant d’«excellente» la décision du président. Toutefois, ce limogeage, qui au demeurant n’est pas le premier annoncé par Donald Trump, reflète en fait ses difficultés à mettre en place une équipe cohérente. Les tensions au sein de l’administration, de plus en plus visibles, semblent également impacter l’électorat républicain. Le parti voit de la sorte sa base électorale fondre même dans les Etats considérés comme des bastions. Mais pour Donald Trump, c’est certainement des «fake news».

Nadia K.