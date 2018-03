Conflit afghan : Les hirondelles à Kaboul ?

L’enfer de Kaboul laisserait-il enfin une chance à la paix. Les bribes d’informations qui parviennent de différentes capitales, comme Washington, Paris, Islamabad… ne sont pas qu’un simple fait d’annonce. Quelque chose se trame pour faire taire les armes dans ce pays où les démons de la guerre se sont déchainés depuis des lustres. Selon les dernières déclarations émanant du secrétaire américain à la défense, Jim Mattis, certains talibans sont intéressés par les pourparlers de paix que leur a proposés le président afghan, Ashraf Ghani, lors de la tenue du forum de Kaboul, il y a deux semaines. «Peut-être que tous les talibans ne viendront pas d'un coup, ce serait aller trop loin, mais certains éléments parmi eux sont clairement intéressés par des discussions avec le gouvernement afghan». Ashraf Ghani a proposé, fin février, des pourparlers de paix sous conditions aux talibans, qui jusqu'ici n'avaient pas semblé prêts à les accepter. Dans une première réaction, ils avaient estimé que cette offre s'apparentait à une demande de «reddition». Les insurgés ont ensuite appelé au boycott de la conférence dans ce cadre à Jakarta, la capitale indonésienne. Le gouvernement afghan est «illégitime» et ses propositions de paix «décevantes», peut-on encore lire dans un communiqué publié en fin de semaine dernière. Le chef de l'Etat afghan avait posé notamment comme préalable aux insurgés un cessez-le-feu et la reconnaissance de la Constitution de 2004. Il leur avait en échange proposé de reconnaître les talibans comme un parti politique, ainsi que d'assurer la sécurité de ceux qui accepteraient son offre. Mais paradoxalement, ces mêmes talibans n’ont pas caché leur volonté de discuter directement avec Washington. L’enthousiasme de Mattis qui évoque déjà «une victoire en Afghanistan» serait-il donc un prélude à une amorce d’un processus de réconciliation ? Dans tous les cas, pour le secrétaire à la défense, «la victoire sera une réconciliation politique, pas une victoire militaire». Jim Mattis avait reconnu lui-même, en juin dernier, que les Etats-Unis «ne gagnaient pas» contre les talibans. Des propos étayés par le commandant des forces américaines en Afghanistan, le général John Nicholson, qui avait qualifié récemment la situation d'«impasse». Une agence gouvernementale américaine estimait, en octobre, à 43% la part du territoire désormais sous contrôle taliban ou disputée par les insurgés aux forces régulières. Lors du processus de Kaboul, qui s’est déroulé il y a une semaine, toutes les parties concernées, y compris les Talibans, ont agréé l’idée qu’un règlement politique négocié est la seule manière de mettre fin au conflit. A cette occasion, le président Ashraf, sans doute sous «recommandation» américaine, a revu ses exigences à la baisse en annonçant «un dialogue sans conditions préalables» et esquissé une voie pour des négociations en prenant une série de mesures concrètes pour créer l’espace propice à l’ouverture de pourparlers. Les hirondelles survoleront-elles à nouveau le ciel de Kaboul, trop longtemps noircit par un conflit sans nom…

M. T.