Eugenio Bennato anime un concert à Alger : Une rythmique tout en harmonie

L'auteur-compositeur-interprète de musique traditionnelle italienne, Eugenio Bennato, a animé mardi à la salle El-Mouggar d'Alger un concert éclectique alliant plusieurs langues et genres musicaux méditerranéens. Accompagné d'Esio Lambiasc à la guitare, Simonetta Stefano à la basse et de l'artiste lyrique et multi-instrumentiste marocain, Mohamed Zaim El-Alaoui, Bennato a gratifié le public d'un florilège d'œuvres interprétées en plusieurs langues.

L'artiste napolitain a notamment présenté des titres célèbres de son dernier album «Da Ché sud é sud», sorti en octobre 2017, et dans lequel il magnifie le dialogue des cultures à travers l'évocation de l'identité, la paix et l'immigration. L'auteur compositeur a fait alterner la musique populaire du sud de l’Italie, sa région natale, avec d'autres styles méditerranéens et orientaux et fusionné dans une rythmique tout en harmonie, la musique traditionnelle italienne avec le Gnaoui, genre très répandu au Maroc et dans le sud de l'Algérie. Invité à la soirée, le chanteur algérien Abdou Gnawi a donné avec le marocain Mohamed Ezzaim El Alaoui un cachet vocal particulier au spectacle qui a ainsi vu l’arabe se mêler à l’anglais, au français et à l’italien. Le public a applaudi les prouesses du percussionniste Francesco Del Duca, qui l'a enchanté de parties rythmées en solo et autres roulements. Pour sa part, le soliste Ezio Lambiasc a été applaudi par le public pour ses riffs rythmés et accords envoutants exécutés à la guitare électrique.