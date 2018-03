Le « Groupe 56 » animera une soirée demain : Moustaki à l’honneur

La salle El Mouggar d’Alger vibrera demain à 19 heures sous les rythmes du répertoire de l’auteur, compositeur et interprète français Georges Moustaki à la faveur d’un récital que donnera le «Groupe 56». Le groupe, créé au début des années 70, est connu pour avoir animé des dîners dansants avec un répertoire très varié et en intégrant des chansons de Georges Moustaki surtout mais aussi celles de Serge Reggiani et de Charles Aznavour. Les membres du «Groupe 56» ont eu le privilège de voir Georges Moustaki à maintes reprises en concert à la salle Atlas, au Casif de Sidi Fredj et à la salle Ibn Khaldoun. Georges Moustaki, ami de l’Algérie, venait au moins une fois toutes les deux années pour des galas qui se jouaient à guichets fermés tant sa popularité était grande. Né Youcef à Alexandrie en Egypte avant de devenir Joseph, il s’installe en France, à paris plus précisément, et découvre la chanson texte française, Georges Brassens et Léo Ferré. En hommage à son idole Georges Brassens, il se fait nommer Georges. Il luin rend hommage dans une chanson intitulée «Les amis de Georges». Auteur, compositeur et interprète, Georges Moustaki a écrit plus de 300 chansons pour les plus grands interprètes tels que Piaf, Montand, Barbara, Gréco, Reggiani, avant de se décider à chanter en mai 1968 «Le Métèque», un grand succès qui le fera connaître en tant que chanteur. Né Giuseppe Mustacchi à Alexandrie, en Égypte, le 3 mai 1934. Ses parents, Sarah et Nessim Mustacchi, étaient des francophiles, juifs grecs de l'île de Corfou, en Grèce. Ils ont déménagé en Égypte, où leur jeune enfant a d'abord appris le français. Le père de Moustaki parlait cinq langues alors que sa mère en parlait six. Le jeune Giuseppe et ses deux sœurs aînées parlaient italien à la maison et arabe dans les rues. Dans une de ses dernières chansons «L’Ambassadeur», il avait écrit dans son texte que le ciel d’Alexandrie sera son dernier toit. Georges Moustaki est mort le 23 mai 2013 à Nice à l’âge de 74 ans. Dans un entretien au journal français «La Croix», il avait annoncé qu’il souffrait de problèmes respiratoires et que sa maladie, «irréversible», le rendait «définitivement incapable de chanter»..

Abdelkrim Tazaroute