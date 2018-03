Rencontre sur l’archéologie à la librairie Chaib Dzair : «Ikosim», une revue des sciences du patrimoine

L’archéologie en Algérie était au centre d’un débat au niveau de la librairie Chaïb Dzaïr de l’ANEP. Cette rencontre scientifique baptisée «fouille archéologique en libraire» a été animée par Sid-Ali Sakhri en présence des deux fondatrices de la revue Ikosim, Mme Benouis Farida et Mme Ain-Seba Nadjet, et a été ponctuée d’une vente-dédicace devant un public convié à assister à la séance.

Après une brève présentation du domaine de l’archéologie suite à un court documentaire diffusé en marge de cette rencontre scientifique, les hôtes de Sid-Ali Sakhri ont tenu à rendre hommage à la géologue et spécialiste de la préhistoire africaine, Mme Ginette Aumassip. Cette dernière, âgée de plus de 90 ans, est l’ancienne directrice du Laboratoire de Recherches sur l’Afrique du CNRS et du Groupement de Recherches «néolithisation en régions sahariennes et ses incidences sur la désertification» qu’elle a créé. Elle a également enseigné la Préhistoire africaine dans diverses universités de 1970 à 1986. «Ikosim» est une revue annuelle créée en 2012 par l’association algérienne pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine archéologique (Aasppa). Cette dernière est présidée par Mme Ain-Seba Nadjet, professeur de préhistoire à l’université d’Alger et membre fondatrice de la revue «Ikosim». Complétant le bulletin d’information annuel de l’Asppa, la revue, étiquetée «Ikosim» est en réalité le nom phénicien de la ville d’Alger. Il signifie «île aux mouettes» ou «île aux hiboux» ou « île aux oiseaux impurs», selon les interprétations des archéologues. Ce nom d’Alger remonte au moins au 4e siècle avant JC, explique Mme Benouis. Cette revue scientifique propose des articles d’universitaires algériens et étrangers travaillant et vivant dans la capitale algérienne, selon notre interlocutrice qui précise que des travaux académiques ayant trait aux divers domaines des sciences du patrimoine (paléontologie, archéologie, architecture...) sont proposés dans chaque édition de la revue qui est à son 6e numéro. Dédiée, en premier lieu, aux chercheurs et étudiants, «Ikosim» demeure accessible au grand public grâce aux résumés des travaux publiés en trois langues (français, arabe et anglais), a indiqué Mme Benouis. Cette dernière souligne que la revue publie des travaux d’étudiants en deuxième et troisième cycles de différentes universités et écoles algériennes : «les travaux publiés concernent des aspects divers de l’archéologie, à l’exemple des faunes préhistoriques, de l’art rupestre ou du peuplement ancien de certaines régions du Sahara», a-t-elle souligné. Elle ajoute qu’«Ikosim comprend des articles scientifiques de fond, mais aussi des notes, des résumés de thèses de doctorat ou encore des inventaires de sites ainsi que des chroniques du patrimoine déplacé, que l’on retrouve dans des petits musées à l'étranger». Lançant un appel à souscriptions, Mme Aïn-Seba a tenu à souligner que «toutes les personnes qui travaillent sur Ikosim le font bénévolement» et d’ajouter : «mais nous devons tout de même payer l’impression et la maquette... le peu d’argent que nous gagnons sert à faire fonctionner l’association.». Par ailleurs, l’association algérienne pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine, fondée en 1989, œuvre à créer un réseau en proposant des campagnes de sensibilisation des populations locales sur la nécessité de préserver le patrimoine archéologique algérien et, au-delà, le patrimoine nord-africain. Les archéologues parlent de trois fouilles dans leurs recherches : il s’agit de la fouille préventive, à l’exemple de la place des martyrs où les archéologues ont exhumé 2000 ans d’histoire, la fouille de sauvetage et la fouille programmée, explique Mme Benouis. Elle rappelle que «l’archéologie sert à écrire l’histoire… l’histoire s’écrit à partir des sources écrites quand elles existent» et d’expliquer : «Le fait de découvrir des vestiges qui peuvent aller du plus petit fossile, débris de mandibules jusqu’aux restes de monuments en passant par des morceaux d’instruments ou de mures et même d’os vont nous donner des informations sur la façon dont les hommes du passé vivaient, s’habillaient, se logeaient, etc.» Les membres de l’association algérienne pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine archéologique tentent de créer un réseau en proposant des campagnes de sensibilisation des populations locales sur la nécessité de préserver le patrimoine archéologique algérien et, au-delà, le patrimoine nord-africain. Les intervenantes ont aussi rappelé un projet de restauration d’un grenier collectif à Rhoufi.

Sihem Oubraham