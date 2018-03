Vibrant hommage au seul étranger de la Royale Shakespeare Company : legs du scénographe Abdelkader Farah

Premier et unique étranger à pouvoir accéder à la prestigieuse Royale Shakespeare Company (RSC), Abdelkader Farah a écrit en lettres d’or en tant que scénographe permanent au pays du quatrième art.

Un vibrant hommage lui a été rendu, mardi et mercredi, au théâtre national algérien (TNA) lors d’une rencontre de deux jours en présence de membres de sa famille, de personnalités théâtrales et de la directrice du British Council en Algérie, partenaire de l’événement.

Concepteur de pas moins de 350 spectacles, ayant collaboré avec plus de 32 prestigieux metteurs en scène de renommée mondiale en sept langues, Abdelkader Farah était, selon les témoignages de ses proches, une encyclopédie ambulante, un lecteur vorace et un fin connaisseur de tous les domaines ayant lien direct ou indirect avec la scénographie, pierre angulaire de toute œuvre théâtrale. cet homme au capital inestimable, qui est le savoir, a fait une donation au TNA dont le dévoilement de ce legs a eu en présence d’un nombreux public. Une bibliothèque de 1.624 ouvrages, écrits dans les langues anglaise, française et arabe, traitant, entre autres, l’histoire des arts populaires, les masques dans l’antiquité, la théologie, l’anthropologie… un lot de 226 disques vinyles de différents genres musicaux des patrimoines algérien, arabe et universel et un autre de 155 supports vidéo contenant des pièces de théâtre et des ateliers d'apprentissage dans le domaine du quatrième art et de la scénographie notamment ont constitué le legs de celui qui s'est distingué par sa créativité et son savoir-faire à la RSC. Artiste virtuose dans plusieurs domaines, entre autres, compositeur de pas moins de 17 morceaux dans le registre classique et moderne, concepteur en architecture de salle de théâtre et d’opéra, il a reçu de prestigieux prix dans le monde pour l’ensemble de ses œuvres, à l’exemple d’une distinction de la part de la reine Elizabeth pour avoir conçu les costumes de l’opéra «Samson et Dalila» de Camille Saint-Saëns. Ce legs comprend également quelques titres consacrés aux décors, costumes, accessoires et masques selon les conceptions dans différentes cultures du monde et d'autres à la géométrie, l'architecture, l'histoire et les religions. Le directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui, a Rappelé lors de son allocution d’ouverture l’engouement d’Abdelkader Farah en donnant toute sa vie au service du 4e art, tout en rappelant son fort attachement à l’Algérie dont cette donation qui serait très bénéfique pour les chercheurs du mouvement théâtral.

Responsable artistique de la rencontre, le dramaturge et metteur en scène Ziani Cherif Ayad a évoqué la volonté permanente de l'homme à mettre son expérience au service du théâtre algérien. «Cet événement se veut une volonté de dépoussiérer l’œuvre magistrale et le génie d’Abdelkader Farah. Il voulait coûte que coûte transmettre son expérience et son savoir-faire pour le théâtre algérien, malheureusement il y avait beaucoup de rendez-vous ratés. Sa bibliothèque va sans doute révéler beaucoup de surprises», a-t-il souligné.

De son côté, la directrice du British Council, Sandra Hamrouni a estimé que cette rencontre était une «porte qui s'ouvre à la coopération où le seul bénéficiaire serait le théâtre», ajoutant qu'elle «permettait plus d'échanges entre l'Algérie et le Royaume Uni».

Un film documentaire réalisé par Ali Aissaoui, intitulé «Abdelkader Farah, de Kasr El Boukhari à la RSC», a été projeté, mettant en valeur son parcours à travers des images et des témoignages qui ont également rappelé la genèse de son legs au TNA, avant de le voir, dans un document rare, parler de sa propre expérience de scénographe, de ses idées profondes, de son génie créatif et de son engagement envers les causes justes à l’exemple de sa participation et donation dans une exposition en 1967 pour la cause palestinienne, ainsi que son refus de distinction en 1960 par André Malraux, à l’époque ministre des affaires culturelles de la France. Né en 1926 à Kasr El Boukhari, Abdelkader Farah, enfant de la zaouia du cheikh Misoum, a réussi à imposer son savoir-faire dans plusieurs théâtres en Europe et aux Etats-Unis, avant d'intégrer la RSC, une référence pour les professionnels du quatrième art dans le monde. La rencontre sur l’œuvre du scénographe Abdelkader Farah s’est poursuit hier, avec trois interventions de Tayeb Ould Aroussi, Merouane Farah (neveu du regretté) et Omar Azradj.

Kader Bentounès