L’épidémie de rougeole débattue à notre forum : situation maîtrisée

- Pour éliminer la rougeole il faut une couverture vaccinale de l’ordre de 98%.

- La rougeole n’ a pas de traitement médicamenteux.

- L’épidémie la plus importante a été enregistrée en 2003 avec 15.181 Cas.

3.075 cas de rougeole, et 6 décès liés à la maladie, faut-il s’alarmer ? Le professeur Abdelkrim Soukhale est serein et parle d’épidémie circonscrite. Invité, hier, de notre Forum Santé, l’épidémiologiste estime que la situation est maîtrisée et la bataille contre cette maladie sera remportée, il suffit d’adhérer au programme de pré-immunisation mis en place par les pouvoirs publics, car dit-il «on ne subit pas un vaccin, on n’en bénéficie».

Est-il normal qu’en 2018, on meurt de la rougeole ? La question est qualifiée de directe par notre invité, qui répond que cette maladie peut causer des décès, car elle est justement connue pour être une maladie mortelle. Mais la problématique pour le professeur c’est son élimination. Un objectif qu’il faut impérativement atteindre, c’est d’ailleurs, dans ce souci qu’elle est, avec 41 autres maladies, classée «maladie a déclaration obligatoire».

L’autre question qui taraude les esprits, celle de connaître les raisons de cette propagation très rapide (moins d’un mois) dans 13 wilayas. S’agit-il d’une épidémie ? Le professeur, qui s’exprime en tant qu’épidémiologiste, dit qu’il faut être très méfiant en ce qui concerne les terminologies. Le terme épidémie, explique le spécialiste, est très précis.

On ne peut l’utiliser que lorsque on est en face d’une augmentation du nombre de cas de maladie d’une façon anormale et ce, bien évidemment, par rapport à une situation antérieure bien maîtrisée. C’est-à-dire disposer de données très fiables sur la maladie, ce qui sous-entend qu’elle est déclarée, répertoriée, et quand on assiste à une augmentation anormale (dépasser un seuil) là on peut parler de phase endémique.

Pour la rougeole, l’Algérie a fixé le seuil à 5 cas enregistrés par semaine dans une commune. C’est pourquoi, pour le moment, nous sommes face à une épidémie circonscrite dans des wilayas bien déterminées où le nombre de cas recensés dépasse le seuil épidémiologique. Le professeur, qui a fait partie des premières équipes de spécialistes qui ont été derrière l’introduction du vaccin anti-rougeoleux, trouve immoral le comportement de certains médecins qui encouragent ces parents réticents vis-à-vis des campagnes de vaccination. Et pourtant, dit-il, ce sont ces stratégies qui ont permis l’élimination de la poliomyélite en Algérie, et on connaît le dégât de cette maladie.

Question vaccination, l’Algérie, convaincue que la vaccination est le seul moyen de combattre et d’éliminer les maladies infectieuses, a été parmi les premiers pays africains à investir dans ce procédé préventif. Des dépenses qui pèsent encore le budget de l’Etat, car ils sont administrés gratuitement. Notre invité, qui a axé toute sa conférence sur la vaccination en tant qu’investissement des plus rentables dans le domaine de la santé, a rappelé que le premier séminaire sur cette maladie a eu lieu en 1972, c’est dire que notre pays s’est toujours inscrit dans les recommandations de l’OMS. C’est ainsi, que le vaccin contre la rougeole est devenu obligatoire en 1986.

Près d’un million d’enfants âgés de moins de quatre ans ont bénéficié de ce vaccin. 1997, c’est l’année qui marque l’introduction des rappels contre la rougeole, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Et si la poliomyélite n’existe plus en Algérie, c’est parce que la couverture vaccinale avoisine les 90%. Il faut savoir que pour éliminer la rougeole, il faut atteindre une couverture vaccinale de l’ordre de 95%. Notre invité est revenu en détail sur cette maladie dont la particularité est que son réservoir est strictement humain.

La transmission est interhumaine et se fait par voie aérienne. Et quand elle ne tue pas, et raison du fait qu’elle peut engendrer des complications neurologiques, elle laisse des séquelles invalidantes permanentes.

Car il n’y a pas de traitement médicamenteux. Abordant l’évolution de l’incidence de cette maladie en Algérie depuis 1963, notre invité dira que notre pays a connu des épidémies, la plus importante c’est celle de 2003 (15.181 cas déclarés sur tout le territoire). Et ce sont ces situations qui poussent au changement du calendrier vaccinal.

Depuis 2009 cette maladie est sous haute surveillance. En 2015, le vaccin contre la rougeole est administré à partir du 11e mois, et le rappel est à 18 mois. Il faut savoir, explique le professeur, il faut deux doses de vaccin pour être immunisé contre la maladie.

Pour les 3.000 cas apparus en ce début, d’année, le professeur est serein, car dit-il la surveillance épidémiologique se déroule bien, et les recommandations en situation de cas groupés de rougeole sont appliquées. Durant toute la conférence, notre invité a insisté sur la vaccination.

Pour lui, si le taux de couverture vaccinal n’est pas de l’ordre de 98 %, la rougeole continuera à se propager. La vaccination, souligne le professeur, protège l’individu et la collectivité.

Nora Chergui