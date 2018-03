Seule la vaccination peut éviter sa propagation : 6 décès et 3.075 cas enregistrés

La rougeole risque de s’étendre au niveau des grands centres urbains où les taux de vaccination sont faible. La mise en garde émane du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui soutient par la voix d’un membre du comité technique consultatif des vaccinations que la pathologie s’est transformée désormais en épidémie dans 13 wilayas, dont les plus affectées sont Ouargla, El Oued et Biskra.

Avec déjà six décès et 3.075 cas recensés sur le territoire national, le Professeur Leïla Smati prévient que si la situation n’est pas rapidement corrigée, le risque d’une propagation «de grande ampleur» et pouvant «s’étaler dans le temps» est réel dans ces zones de faible vaccination.

«Ça pourrait engendrer un fort taux de mortalité. Cependant, les services de santé tentent de juguler cette maladie pour éviter sa propagation», a-t-elle nuancé lors de son passage à l’émission « L’invité de la rédaction » de la Chaîne III de la radio nationale.

Tout en rappelant que la rougeole est une maladie infantile «infectieuse», le médecin pédiatre révèle qu'une personne malade peut en contaminer entre 16 et 18 autres, ce qui dénote de la rapidité de sa propagation, et revient à cette occasion sur les wilayas où les taux de vaccination contre la rougeole ont été «extrêmement bas». Elle a cité à ce propos Alger en pole position avec seulement 14% du programme appliqué, suivie de Tipasa (15%), Constantine (19%) et Oran (25%).

«Le constat est sans appel. Les parents sont réticents à vacciner leurs enfants en raison de ce qui s’est passé en 2016 et le décès de nourrissons après leur vaccination», a-t-elle expliqué, regrettant à ce sujet le manque d’engouement de la campagne de vaccination lancée en mars 2017. Elle impute d’ailleurs cette situation aux perturbations ayant caractérisé cette campagne.

Le Pr Smati affirme, en effet, que le programme de vaccination visait initialement à prémunir 7 millions d’enfants contre ce type de maladies, mais au final, seuls 50% ont répondu présents, soit 3,5 millions de vaccinations.

«Cette campagne de rejet a été animée par des personnes mal intentionnées sans oublier les associations de consommateurs et des scientifiques laissant croire que les vaccins étaient de mauvaise qualité, ce qui est absolument faux car il faut savoir que nos vaccins sont pré-qualifiés par l’Organisation mondiale de la santé», a-t-elle indiqué.

Pour illustrer l’efficacité des vaccins, elle a cité l’exemple de la commune d’El Meghaïr (El Oued) où grâce à un taux d’enfants traités ayant atteint 100%, nous n’avons enregistré aucun cas de rougeole dans un environnement propice à la circulation du virus. «C’est une raison supplémentaire pour inviter les parents des régions non encore touchées par l’épidémie à compléter rapidement la vaccination de leurs petits, bébés et enfants de niveau primaire et moyen.

Notre pays dispose de 7.000 centres de santé où il est possible de se faire vacciner pour les personnes âgées de 6 mois à 40 ans», a noté le membre du comité technique consultatif des vaccinations du département de Hasbellaoui, qui déplore par ailleurs le comportement d’une partie du personnel médical qui ne joue pas «franc» jeu.

«Malheureusement, il existe des médecins qui dissuadent les parents à vacciner leurs enfants. C’est totalement inadmissible comme attitude venant de personnes censées contribuer à l’éradication de ces maladies», a pesté le Pr Smati.

S. A. M.