Mme Nouria Benghabrit, à propos du BAC 2018 : «Les sujets des épreuves seront tirés du programme»

«Les sujets des épreuves du baccalauréat seront tirés du programme officiel et qui sera exécuté à 100% avant la date des examens». C’est ce qu’a affirmé la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, précisant que «les épreuves du baccalauréat concerneront tous les cours figurant au programme scolaire et dispensés aux élèves en classes».

Mme Benghabrit, qui s’exprimait lors d'une conférence de presse au terme de sa visite dans la wilaya de Blida, lundi, a souligné que «tous les efforts seront fournis en vue de préserver le niveau dans tous les établissements éducatifs, même dans ceux qui ont été touchés par la grève, sans exclusion anarchique de cours au détriment d'autres».

Concernant la date prévue pour la tenue de cet examen décisif pour les élèves en classes terminales, Mme Benghabrit a affirmé que les résultats de la consultation lancée lundi permettront d'arrêter la date de cet examen pour le 3 ou le 19 juin prochain.

Les établissements éducatifs sont, selon la ministre, «entièrement prêts» à abriter l'examen à la date du 3 juin, et d’ajouter que le report de cet examen de 15 jours dépendra des résultats de cette consultation, qui vise en premier lieu l'intérêt des élèves. Notant que c'est la deuxième année de suite que le baccalauréat coïncide avec le ramadhan, la ministre a indiqué que ce sont les élèves qui ont demandé ce report, même si la grève n'a pas touché l'ensemble des lycées.

Précisant que cette demande s'explique par le climat qu'à connu le secteur, la ministre a estimé que cette opération est une opportunité pour les élèves d'exprimer leur avis dans le cadre de la citoyenneté, ajoutant qu'«ils ont le droit de s'exprimer, et nous allons prendre en considération l'avis de la majorité».



La ponction sur les salaires des grévistes est «irrévocable»



S’exprimant au sujet de la ponction sur les salaires des enseignants grévistes, Mme Benghabrit a affirmé qu’il s’agit d’une décision «irrévocable», ajoutant que «chaque enseignant gréviste doit assumer sa responsabilité».

Elle rappellera à ce propos que «le ministère avait insisté dès le début sur le caractère irrévocable de la décision de ponction sur les salaires des grévistes, et chaque enseignant gréviste doit assumer sa responsabilité», car, précisera-t-elle, ce débrayage «a déstabilisé les élèves et obligé les parents à recourir aux cours particuliers».

De toute façon, «les enseignants savent depuis 2014 que toute grève entraîne une ponction sur salaires, conformément aux lois en vigueur», a-t-elle soutenu. Revenant sur la réunion qui s'est tenue en ce début de semaine entre le ministère de l'Education nationale et le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE), la ministre a rappelé les deux points abordés, à savoir la question de la ponction sur les salaires des grévistes et la promotion des enseignants.

S'agissant du premier point relatif à la grève nationale entamée par les enseignants le 30 janvier, le ministère a procédé à la ponction de 20 jours, les salaires étant préparés le 20 janvier, pour ce qui est des 10 jours restants, le ministère a proposé leur ponction progressive, à raison de trois jours chaque mois, toutefois, le syndicat a refusé cette proposition et a demandé une annulation totale de la décision de ponction, a expliqué la ministre.

Benghabrit a ajouté que le deuxième point, objet de divergence, concerne la promotion du grade d'enseignant à enseignant principal et du grade d'enseignant principal à enseignant formateur couvrant une période de trois ans (de 2015 à 2017), période durant laquelle une autorisation exceptionnelle a été appliquée, en sus de la promotion qui concerne l'année 2018.

Dans ce contexte, elle a affirmé que son département «a proposé une promotion d'office pour les trois années, en 2018, en sus des promotions spécifiques à cette année», elle a précisé que la tutelle a fixé le mois de décembre 2018 comme dernier délai, alors que les syndicats ont refusé et proposé le mois d'août 2018». Pour la ministre, «cette attitude dévoile les intentions du syndicat, avec lequel nous sommes en négociation, qui tente d'imposer son diktat».



Des mesures en vue de diminuer les grèves qui secouent régulièrement le secteur



Mme Nouria Benghabrit a fait savoir, par ailleurs, que plusieurs mesures et solutions ont été prises en vue de diminuer à l'avenir les grèves dans le secteur et garantir à tous les élèves le droit à la scolarité. Parmi ces mesures et solutions, la ministre a évoqué «la concrétisation de la numérisation du secteur qui facilitera la gestion des dossiers socioprofessionnels pour les fonctionnaires du secteur, et partant, évitera toutes les perturbations relatives aux dossiers qui n'ont pas été étudiés pour les fonctionnaires ouvrant droit à la promotion et qui ne l'ont pas obtenue». La numérisation «permettra d'appliquer le principe de transparence dans l'examen sérieux de la situation des fonctionnaires», a-t-elle estimé.

Mme Benghabrit a cité également la garantie de la continuité de l'enseignement et sa non-interruption, particulièrement en cas de grève, «qui, bien qu'elle soit un droit légal et constitutionnel, doit être réglementée», précisant que cette continuité doit être assurée par le recours à des solutions conjoncturelles, comme le recrutement immédiat d'enseignants vacataires, comme cela a été le cas dans la wilaya de Blida, où plus de 400 vacataires ont été recrutés.

La ministre a fustigé les parties qui appellent les enseignants à ne pas rattraper les cours non dispensés lors de la période de grève, sauf si les ponctions sur salaires sont annulées. «Je les laisse face à leur conscience», a déclaré Mme Benghabrit, qui a, par ailleurs, salué la position des parents d'élèves qui sont passés, a-t-elle-dit, d’une situation de victimes à celle de véritables acteurs sociaux, affirmant que «dorénavant, les élèves ne seront plus des victimes, car nous prendrons toutes les mesures en vue de garantir à tous les élèves le droit à la scolarité».



Adopter d'autres modes pour exprimer les revendications



Dans le même ordre d’idée, la ministre de l'Education nationale ajoutera: «Maintenant que la grève a pris fin et que les cours ont repris, il est urgent d'adopter d'autres modes pour exprimer les revendications socioprofessionnelles qui doivent se faire dans le cadre du respect des lois de la République», soulignant la nécessité de la conjugaison des efforts pour relever des défis inédits. «L'Etat n'a de cesse accordé une importance particulière au secteur en lui allouant d'importantes ressources», a-t-elle assuré, rappelant que le Président de la République «met à chaque fois l'accent, même dans la conjoncture actuelle, sur la place stratégique de l'éducation en affectant des postes budgétaires avec la poursuite du recrutement et le dégel de l'ensemble des projets éducatifs».

S'adressant aux chefs d'établissements scolaires et aux inspecteurs, Mme Benghabrit a indiqué que l'Etat attendait d'eux l'encouragement de l'intelligence sociale au sein des établissements, la contribution à la modernisation du secteur, l'écoute des préoccupations, le dialogue et la promotion et l'encouragement des initiatives pédagogiques et culturels, à l'instar des «Plumes de mon pays».

Par ailleurs, la ministre a annoncé un statut particulier de l'école primaire, dont l'objectif est d'accorder une importance particulière à cet établissement en tant que «jalon fondamental du secteur de l'éducation», du fait que la formation commence au cycle primaire. Elle a également fait état de la réalisation d'un programme stratégique pour la formation des enseignants qui durera 3 ans, à compter de l'année en cours.

Salima Ettouahria