Artisanat traditionnel : Une contribution de 254 milliards de DA au PIB

«Le secteur de l'artisanat, qui emploie 900.000 travailleurs, contribueà raison de 254 milliards de DA au PIB», a indiqué, hier à Alger, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassen Marmouri. S’exprimant en marge de la 22e édition du Salon international de l’artisanat traditionnel, il a affirmé que «ce domaine contribue directement au développement économique et social du pays».

Il dira dans ce sens que «le gouvernement a engagé différentes réformes pour le développement et la réhabilitation des activités artisanales et les métiers». Il a cité à ce propos le soutien des artisans en termes d'aides financières et de formation. «Malgré la conjoncture économique difficile et sensible que traverse le pays, on va continuer notre politique de subvention directe à travers la caisse de soutien», a-t-il rassuré. Il insiste sur la nécessité de la mise en place d’une stratégie fiable qui permettra le passage à l’exportation des produits de l’artisanat algérien surtout, précise-t-il, que ces derniers «sont de bonne qualité».

En réponse, à une question relative à la promotion de l’artisanat à travers les ambassades, M. Marmouri a souligné qu’elles ont un rôle majeur à jouer dans sa promotion. «Actuellement nous sommes en train d’élaborer une feuille de route en collaboration avec nos ambassades», a-t-il fait savoir, avant d’insister sur la nécessité de réserver un espace pour exposer et commercialiser différents produits. Il indique qu’il ne délivre à aucun investisseur un agrément s’il n’accepte pas de réserver un espace pour l’artisanat.

Le premier responsable du secteur n’a pas manqué de souligner que «l’organisation d’une journée nationale de l'artisan, célébrée chaque année en novembre, constitue un signal fort de la reconnaissance des efforts des artisans qui contribuent à la préservation du patrimoine national.

Il est à noter que ce Salon organisé sur le thème : «L’artisanat, un appui a une économie durable», a réuni plus de 400 participants dont 43 étrangers. Il a pour objectif notamment, d’encourager et de motiver les artisans algériens pour fournir plus d’efforts dans le domaine de la création et de l’innovation, de démontrer, à travers les opportunités offertes, le savoir- faire avec l’apport de touches alliant tradition et modernité dans les grands projets de réalisation d’infrastructures.

Aussi, il encourage les exposants à sauvegarder un patrimoine identitaire séculaire.

Makhlouf Ait Ziane