Accompagnement du développement agricole : L’énergie électrique assurée

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a estimé, hier à Khenchela, nécessaire d’accompagner les efforts de développement

du secteur de l’Agriculture, en lui assurant de l’énergie électrique. Lors de l’inauguration de la centrale électrique de Lebrag

(421,5 mégawatts), dans la commune de Babar, au sud de cette wilaya, le ministre a souligné que «Khenchela est une région agricole par excellence, et ses agriculteurs ont besoin de l’énergie électrique, pour développer davantage leur production agricole».

Saluant les efforts déployés par les agriculteurs de la région du sud de la wilaya, qu’il a qualifiée de zone «prometteuse» sur le plan agricole, M. Guitouni a insisté sur l’impératif raccordement des puits d’irrigation au réseau d’électricité, notamment dans les localités proches de cette centrale. Il a également souligné l’importance de la rationalisation de la consommation de l’électricité, proposant, à cet effet, l’organisation de journées de sensibilisation au profit des agriculteurs pour les informer des modes d’économie énergétique, dont la réalisation de bassins de stockage d’eau et l’utilisation nocturne, dont les tarifs sont moindres comparativement à ceux du jour. Le ministre a annoncé, à l’occasion, le prochain raccordement de 44 forages d’irrigation agricole au réseau électrique sur un total de 145 forages réalisés dans la région.



La centrale de Lebrag mise en service



En présidant la mise en service de la centrale électrique (421,5 mégawatts) de Lebrag dans la commune de Babar, le ministre a mis l’accent sur l’importance de cette centrale pour la relance des investissements industriels et agricoles dans le sud de la wilaya de Khenchela.

Il a également assuré que cet «acquis» contribuera à améliorer le service d’approvisionnement en électricité dans la wilaya de Khenchela qu’il a qualifiée de «chanceuse» ainsi que les wilayas voisines de Batna, Biskra, Oum El Bouaghi et Tébessa. Située dans la commune de Babar, à 130 km du chef-lieu de wilaya, la centrale de Lebrag fonctionne avec trois turbines à gaz et à vapeur produisant 421,5 mégawatts. Employant 145 travailleurs, elle représente un investissement public de 28 milliards de DA, selon les explications données sur site.

Le ministre a inspecté le chantier du centre de transformation de l’électricité (60-30 kilovolts) de la localité El Meita, dont la réalisation, mobilisant une enveloppe financière de 820 millions de DA, affiche un taux d’avancement des travaux de 55 %.

Cet équipement est appelé à renforcer l’alimentation en électricité de la population de la région et soutenir l’investissement agricole.

Le ministre devait également visiter plusieurs projets de son secteur dans les communes de Baghaï, Ain Touila et R’mila. Dans cette dernière localité, le ministre inspectera le projet de réalisation d’une centrale d’une capacité de 1.266,71 mégawatts extensible à 1.600 mégawatts. Ce projet, dont les travaux sont achevés à 60,9 %, mobilise 81 milliards DA, selon sa fiche technique. A terme, cette centrale contribuera à consolider la production nationale d’électricité et à améliorer l’approvisionnement de Khenchela ainsi que les wilayas voisines dont Batna, Oum El Bouaghi et Biskra.

Le ministre a également affirmé que «l’Algérie exportera à l’avenir de l’énergie électrique vers la Libye via la Tunisie». «L’exportation de l’électricité s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, portant exportation du surplus de cette énergie, après avoir atteint l’autosuffisance dans ce domaine», a indiqué le ministre à l’APS en marge de sa visite de travail dans la wilaya.



L’électricité exportée vers la Tunisie et la Libye



Des concertations «sont actuellement en cours avec la Tunisie qui bénéficiera de 400 mégawatts ainsi qu’avec la Libye», a ajouté à ce propos le ministre.

L’exportation de l’électricité vers ces deux pays se fera à partir des deux wilayas de Batna et Khenchela. Le ministre a rappelé que le programme du chef de l’Etat comprend également la production à l’horizon 2030 de 22.000 mégawatts d’électricité à partir de l’énergie solaire. Ce programme a été lancé et a permis d’ores et déjà la production de 400 mégawatts, a assuré M. Guitouni. Un appel d’offres sera lancé «avant fin 2018», pour la mise sur le marché de 120 mégawatts, à concrétiser par des investisseurs privés à travers la fabrication de panneaux solaires, a encore ajouté le ministre.