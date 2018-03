M. Hasbellaoui reçoit la chef de délégation du CICR et le représentant du PNUD en Algérie : Mettre en place un cadre de partenariat

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu en audience la chef de délégation du CICR et le représentant du Programme des Nation unies pour le Développement (PNUD) et coordinateur du système des Nations unies en Algérie, a indiqué hier un communiqué du ministère.

En ce sens, la mise en place d'un cadre de partenariat entre le secteur de la santé et le CICR ont été au centre des discussions entre M. Hasbellaoui et la chef de délégation du CICR en Algérie, Catherine Gendre, selon la même source. A cette occasion, la représentante du CICR, qui a rappelé la présence historique du CICR datant de l'époque de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, a exprimé le souhait de développer un partenariat avec le ministère de la santé. A ce titre, elle a mis en exergue la qualité des programmes de santé en milieux spécifiques, comme la santé pénitentiaire. Dans ce cadre, un programme de travail sera finalisé entre les deux parties. Pour ce qui est de la deuxième audience, le ministre a évoqué avec le représentant du PNUD et coordinateur du système des nations unies en Algérie, Eric Overvest, la valorisation des acquis en santé enregistrés en Algérie et le développement du partenariat avec les différentes agences onusiennes, des sujets qui ont été au centre des discussions, ajoute le communiqué du ministère. A cette occasion, le représentant du PNUD «a manifesté son admiration pour les progrès accomplis par l'Algérie dans différents domaines, dont celui de la santé, à propos duquel le dernier rapport onusien indique que les résultats obtenus classent notre pays en tête (1ère place) de la région Afrique-Monde arabe en matière de mise en œuvre des Objectifs du développement durable (ODD)». M. Eric Overvest a noté par ailleurs que les résultats enregistrés par l'Algérie en matière d'accès généralisé (80%) et gratuit aux médicaments antirétroviraux (ARV) dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA classent le pays «dans le cercle très fermé des rares pays ayant réalisé cet accès élevé». Dans ce cadre, les deux parties ont convenu que l'exploitation de la sixième enquête à indicateurs multiples (MIC's 6), dont les résultats sont attendus pour le début 2019, permettra à l'Algérie de disposer d'indicateurs validés montrant tous les progrès accomplis. En outre, les questions liées au fonctionnement du siège de l'OMS en Algérie, à l'utilisation des crédits du Fonds mondial de lutte contre le SIDA et au développement de nouveaux projets de promotion de la santé et des comportements sains ont été débattues.



Élargir la coopération avec les États-Unis



Par ailleurs, l’élargissement de la coopération entre l'Algérie et les Etats-Unis dans le domaine de la santé a été au centre des discussions, entre M. Hasbellaoui et l'ambassadeur américain, John Desrocher, indique un communiqué de ce ministère. Après avoir passé en revue l’état de la coopération dans le domaine de la santé, marquée par «l’existence de plusieurs volets de partenariat comme l'imagerie médicale, les équipements de radiothérapie et l'industrie pharmaceutique», les deux parties ont convenu de la nécessité de «hisser ce partenariat à la hauteur des relations politiques excellentes qui unissent les deux pays».

Dans ce cadre, le développement du niveau de représentation et de présence des firmes pharmaceutiques américaines en Algérie a été abordé, tout comme «les aspects liés à la réglementation pharmaceutique à la lumière des déterminants économiques et des choix à faire pour assurer un accès équitable et généralisé aux meilleures thérapeutiques», ajoute la même source. L'ambassadeur américain a montré un «vif intérêt» pour les perspectives et les opportunités qui seront offertes au titre du projet de nouvelle loi sur la santé, ajoute la même source. (APS)