Dans la lucarne : Quand les eaux s’en mêlent

lLes infrastructures sont très importantes pour la pratique du football et même de n’importe quel sport. Le contraire serait étonnant. Il faut dire que dans ce domaine, notre pays a fait énormément pour que nos sportifs évoluent dans de très bonnes conditions. Il faut admettre qu’on est en train de fournir des efforts «titanesques» pour qu’on soit au diapason des nations dites développées ou en voie de l’être. Pour prétendre organiser des manifestations ou des compétitions majeures, il faudra bénéficier d’une infrastructure répondant aux normes internationales. Là, l’Algérie s’est transformée depuis quelques années en un véritable chantier à «ciel ouvert», eu égard aux nombreux projets au programme. On avait noté, à un moment donné, plus de 12.000 projets dans ce sens. Ce qui est en soi énorme. Là, personne ne peut remettre en cause cette assertion, surtout qu’en ce moment-là, les moyens financiers étaient disponibles et que l’Algérie humait «l’air pur». Tout allait dans le bon sens et que les sportifs algériens ne pensaient qu’à réaliser les bons résultats sur les plans interne et international. Dans les grands évènements internationaux et régionaux, l’Algérie a toujours répondu présente et ses hôtes n’ont pas tari d’éloges sur les capacités organisationnelles et d’accueil de notre pays. Toujours est-il, il y a toujours quelques «hic» qui peuvent naître, çà et là, pour des raisons qui n’incombent à personne. Toutefois, les retards occasionnés sont parfois, pour ne pas dire souvent, liés à l’élément humain qui n’agit pas comme il se doit. Dans le cas qui nous intéresse, il y a lieu de se poser des questions sur la construction du stade, sis à Baraki. Celui-ci devrait être réceptionné vers la fin de la présente année, selon les propos du ministre de la jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali. Il avait pris, quant à lui, en considération le rythme des travaux et aussi leur avancement, puisqu’il ne restait pas beaucoup de choses. C’est pour cette raison qu’il avait fait une telle affirmation. Voilà que tout change et plonge ceux qui ont la charge de terminer la construction de ce beau stade dans la consternation. En effet, ce stade de Baraki, qui devait être considéré comme un véritable fleuron venant enrichir nos infrastructures sportives, est en bute au phénomène de la «montée des eaux» comme cela a été le cas à El Oued et aussi à Ouargla, deux villes du sud du pays. Cette situation va certainement faire durer ce projet de plusieurs années encore au grand dam de nos sportifs et footballeurs qui l’attendent avec impatience. Il est clair que les uns et les autres sont en train de se jeter la balle en faisant porter le chapeau aux bureaux d’études précédents. Déjà là, on assiste à une véritable «guéguerre» qui risque de remettre en cause bien des certitudes, et la réception de ce stade ne pourrait que durer dans le temps. A un moment donné, on avait pensé qu’il s’agissait, peut-être, des eaux de pluie ou de ruisselement, mais maintenant, c’est certain qu’on est en face à une montée des eaux très dangereuse alors que les gros œuvre et autres ont été achevés bien avant. Il ne restait donc pas beaucoup de travaux à accomplir. Cette nouvelle donne va allonger encore plus l’ardoise de départ et faire appel à un autre bureau d’études pour trouver une solution relative au «détournement ou déviation du cours de ces eaux qui se sont auto-invitées et que personne ne désire. L’entreprise chinoise, qui conduit les travaux, doit tout faire pour y remédier et accélérer les travaux afin de sauver ce qui peut l’être. Ce stade de Baraki, qui devait être opérationnel en 2003 pour les jeux sportifs arabes (reporté en 2004 à cause du séisme de Boumerdès) traîne toujours en longueur. Ce n’est pas normal ! L’Etat doit s’enquérir de plus près de la situation pour le réceptionner comme prévu.

Hamid Gharbi