USM Alger 3 - ES Sétif 2 : Les Algérois plus réalistes

En match avancé de la 23e journée du championnat de Ligue 1, disputé hier à Bologhine, l’USM Alger a disposé de l’Entente de Sétif, par le score net et sans bavure de 3 à 2. Face à une formation ententiste bien organisée, se distinguant par une bonne circulation de balle, les Usmistes ont surtout bien géré les temps forts de cette confrontation, pour s’imposer.

Les protégés du coach Hamdi ont entamé cette partie, assez plaisante et très disputée, tambour battant. Évoluant avec un schéma tactique porté sur le jeu offensif (4-2-3-1), avec un bloc médian et un pressing haut sur le porteur du ballon, les camarades de Benmoussa n’ont pas tardé à créer le danger dans la surface adverse. 4’, héritant d’une belle passe en profondeur de la part de Beldjilani, Derfalou échoue lamentablement face à Zaghba. Les locaux maintiennent la pression en repoussant carrément les visiteurs dans leurs tranchées. 7’, l’arbitre de la rencontre, Abid Charef, accorde un penalty aux Algérois, suite à un tacle sévère du défenseur central gabonnais, Obambo, sur Derfalou, dans la surface. Le goleador unioniste se fait lui-même justice, et ouvre la marque. Pris de vitesse, les poulains de l’entraîneur Benchikha n’ont pas tardé à se ressaisir et à trouver les ressources nécessaires pour revenir dans le match. Adoptant une configuration tactique purement offensive (3-5-2), avec un bloc relativement haut et zone de pressing dans la surface adverse, les coéquipiers d’Aït Ouameur ont pris l’initiative du jeu à leur compte, pour tenter de revenir à la marque. 13’, Zemmamouche est obligé de se coucher pour capter la balle à ras de terre de Djahnit. 19’, le coup franc de Haddouche passe tout près du cadre. 26’, Zemmamouche anticipe pour couper la trajectoire du centre de Djahnit à destination d’Aouadj au point de penalty. Le jeu s’est par la suite équilibré, avec quelques timides occasions de part et d’autre, jusqu’à la pause. De retour des vestiaires, les Sétifiens sonnent l’alerte dans la surface unioniste. 46’, Zemmamouche est contraint à la parade pour faire face à la reprise de volée d’Aït Ouameur. Les Rouge et Noir ne tardent pas à répliquer. 51’, Benmoussa sert idéalement Koudri dans la surface, après un slalome dans la défense. Le milieu de terrain se débarrasse de Bedrane, avant de crucifier Zaghba à bout portant et sécurise l’avance de son équipe. Après l’expulsion de Benguit (56’), suite à son second carton, l’Entente a dominé les débats, face à l’USMA qui s’est contentée de gérer le score en procédant principalement par des contres et en tentant d’exploiter les balles arrêtées. 59’, le tir de Haddouche n’inquiète pas vraiment le gardien. 72’, l’aile de pigeon de Benayad a failli faire mouche. 79’, Chafaï aggrave la marque, en reprenant du plat du pied le corner de Benmoussa. Le défenseur axial algérois scelle ainsi le sort de cette rencontre. 82’, Banouh, qui venait tout juste de faire son entrée en jeu, réduit la marque, en exploitant un caviar d’Aït Ouameur. Dans les arrêts de jeu, Banouh signe son doublé du jour. Une belle victoire qui permet aux joueurs usmistes de revenir temporairement sur le podium.

Rédha M.