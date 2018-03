Consolidation de la stabilité sociale : La force du dialogue

Le Secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, a estimé, hier à Oran, que son organisation est un «rempart» et les syndicalistes sont des «soldats de la paix et de la stabilité» sociales du pays. Abordant la place de l’organisation syndicale et sa contribution à la consolidation de la paix et de la stabilité sociales, le SG de l’UGTA a relevé, à l’ouverture de la 3e session ordinaire du Comité exécutif national de la Centrale syndicale — qui s’est déroulée en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali —, une «forme d’agression permanente» contre son organisation syndicale, soulignant que cette dernière «est le pilier fort de la République et défend des principes fondamentaux que sont l’arabité, l’amazighité, l’islam, la Révolution et le sang des chouhada, la proclamation du 1er Novembre 1954, l’hymne national et l’emblème national ainsi que la défense de la paix et la stabilité du pays.» Renouvelant le soutien indéfectible au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, Abdelmadjid Sidi Said a tenu à préciser que «notre soutien et notre confiance au Chef de l’Etat sont basés sur la réalité, sur un Président moudjahid, patriote et républicain. Il est venu pour mettre fin à l’effusion de sang des Algériens et leur rendre le sourire et la paix, car celle-ci n’a pas de prix». Et d’ajouter : «Nous n’avons aucun complexe à défendre la paix et la stabilité sociales du pays, en tant que syndicalistes et en tant que citoyens», rappelant que l’UGTA «a payé un lourd tribut pour qu’aujourd’hui, sa direction nationale se réunisse dans une atmosphère de paix et de stabilité sociale».

Dans ce contexte, Sidi Said a rappelé que durant la décennie noire, quelque 655 syndicalistes sont morts pour la défense des institutions de l’Etat, dont le défunt Abdelhak Benhamouda, et que le pays avait enregistré des pertes matérielles se chiffrant à des milliards de dollars et des milliers de postes de travail ont été perdus.

Evoquant l’ingérence étrangère, Abdelmadjid Sidi Saïd a estimé que l’Algérie est capable de régler ses problèmes avec ses propres moyens. «Nous n’avons aucune leçon à recevoir de quiconque», a-t-il martelé, insistant sur la force du dialogue et de la négociation portée par l’UGTA. «Cette force réside dans sa capacité d’écouter l’autre et de chercher des solutions consensuelles aux problèmes, car le dialogue transcende sur l’agressivité et l’animosité et s’installe dans la construction positive», a-t-il indiqué. Pour sa part, le ministre du Travail, de l’Emploi et de Sécurité sociale a mis en exergue la relation étroite entre le gouvernement et l’UGTA.

Dans ce contexte, il a qualifié la Centrale syndicale de partenaire du gouvernement dans la mise en place des stratégies de développement du pays. Mourad Zemali a, d’autre part, assuré que malgré les difficultés, «l’Etat œuvre à la consolidation de la solidarité et de la cohésion sociales et prend en charge les préoccupations des citoyens», rappelant l’augmentation du SNMG et des pensions de retraite, entre autres, autant de préoccupations qui ont abouti à la mise en place du pacte économique et social, a-t-il dit. «Réaliser les objectifs du pacte économique et social est primordial dans le cadre des réformes engagées par le pays pour assurer un avenir radieux aux citoyens algériens», a indiqué le ministre, appelant les travailleurs et les syndicalistes au respect de la loi et à privilégier l’esprit du dialogue pour régler d’éventuels conflits. (APS)