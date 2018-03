Observatoire national du service public : Améliorer la relation avec le citoyen

Le rapport annuel 2017 de l’Observatoire national du service public (ONSP) sera soumis au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «dans le courant de la semaine», a indiqué hier le président de l’organe, Abdelhak Saihi. Le rapport annuel 2017 de l’Observatoire national du service public a été approuvé hier par les membres de l’organe et sera soumis au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le courant de la semaine, a précisé M. Saihi dans une déclaration à l’APS, en marge des travaux de la session ordinaire de l’ONSP à l’Ecole nationale d’administration Moulay-Ahmed-Medeghri.

Le rapport porte notamment sur les efforts consentis par les services publics en matière de ressources humaines et en faveur de l’amélioration du service public, a-t-il ajouté. Le rapport qui relève «certaines difficultés rencontrées par les citoyens en matière d’accès au service public» présente des «propositions pour améliorer le service public et rapprocher les citoyens de l’administration, a souligné le responsable. Le rapport, qui a été présenté par le conseiller auprès du ministre de l’Intérieur et coordonnateur auprès de l’ONSP, Loucif Ahmed, propose l’élaboration d’un nouveau texte réglementaire régissant la relation entre l’administration et le citoyen, le texte en vigueur n’étant plus adapté au contexte actuel. Il propose également «la création d’un organe de veille juridique auprès du Premier ministre chargé de suivre la cohésion juridique et de vérifier la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires» outre «la promotion du service public par une politique de numérisation». Le rapport insiste aussi sur «la révision des dispositions du décret 16-03 du 7 janvier 2016 portant installation de l’ONSP en vue de renforcer ses activités pour simplifier les procédures administratives et moderniser le service public. Au titre des solutions visant à améliorer le rendement des administrations publiques, le rapport propose «l’informatisation des différentes procédures administratives, la formation des agents publics dans le domaine de la communication, le renforcement du contrôle et l’ouverture des voies de recours au profit des citoyens dans le cadre de la consécration des principes de l’Etat de droit». (APS)